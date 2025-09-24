하이브, 아티스트-브랜드 협업 성공 비결은 '이것'

하이브(의장 방시혁)는 지난 23일 서울 신라호텔 영빈관에서 ‘하이브 브랜드 시너지 데이 2025’를 개최했다고 밝혔다.

하이브 브랜드 시너지 데이는 글로벌 브랜드들과 하이브 아티스트 간 협업을 통해 특별한 시너지를 창출한 성공 사례들을 공유하고 새로운 협업 기회를 발굴하기 위해 기획됐다. 하이브 뮤직그룹의 아티스트 IP와 브랜드 간 파트너십 업무를 전담하는 하이브 브랜드시너지본부(HBS)가 작년에 이어 2회째 주최하는 파트너십 네트워킹 행사다.

이 날 행사는 하이브 뮤직그룹 아티스트들과 다양한 산업군 간의 협업 성공 사례들이 소개됐다. K-뷰티와 K-푸드 브랜드들과의 협업 사례를 다룬 'K-컬쳐 시너지', 글로벌 대형 기업들과 협업해 파급력을 키웠던 '글로벌 메가 시너지', 아티스트와 스포츠 분야가 협업해 스포테인먼트 영역을 창출해 낸 '스포츠 시너지' 등 세 가지 세션으로 나눠 진행됐다.

2025 하이브 브랜드 시너지데이

특히 올해로 데뷔 10주년을 맞은 세븐틴과 '체험' 서비스를 출시한 에어비앤비와의 협업, 르세라핌과 AI 어시스턴트 제미나이 홍보를 위한 구글 안드로이드의 뮤직비디오 협업 등이 주요하게 공유됐다. 또 하이브가 국가대표 선수단을 위한 ‘팀코리아 응원봉’을 제작해 공급한 것을 비롯해 방탄소년단 진과 투모로우바이투게더 등이 참여해 전방위적인 협업을 펼친 지난 파리올림픽 사례도 상세히 소개되는 등 다양한 글로벌 브랜드 및 메가 스포츠 이벤트들과 하이브의 다양한 아티스트들 간의 협업 사례들이 발표됐다.

이승석 하이브 브랜드시너지본부 사업대표는 “행사에서 공유한 사례들은 지역과 세대를 막론하고 폭넓은 지지를 받고 있는 하이브 뮤직그룹 아티스트들의 영향력을 바탕으로, 파트너사와 아티스트 브랜드의 특성이 잘 부합해 더 큰 파급력을 발휘할 수 있었던 사례들”이라며 “K-팝을 중심으로 더욱 확대되는 K-컬쳐의 힘이 다양한 글로벌 브랜드와 스포츠 영역으로 연결돼 전세계인이 체감할 수 있는 메가 시너지로 확장할 수 있도록 앞으로도 아티스트와 브랜드의 동반성장을 추진해나갈 것”이라고 밝혔다.