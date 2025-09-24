"영어 못해도 OK"…캔바 AI, 2.4억 비영어권 사용자 '정조준'

캔바가 인공지능(AI)에 다국어 지원을 더해 글로벌 크리에이터 시장 공략에 속도를 낸다.

캔바는 대화형 창작 파트너 '캔바 AI'가 한국어를 포함한 16개 신규 언어를 지원한다고 24일 밝혔다. 이번 업데이트로 캔바 AI는 기존 영어를 포함해 총 17개 언어로 31개 신규 지역에서 디자인 생성을 돕는다.

이번 다국어 지원은 단순 번역을 넘어 각 지역의 문화적 맥락과 디자인 선호도까지 AI가 깊이 이해하도록 설계됐다. 이를 통해 전 세계 2억4천만 사용자는 자국어로 보다 정확하고 현지화된 결과물을 얻을 수 있다.

캔바, 자체 AI에 16개 신규 언어 지원 (사진=캔바)

캔바의 AI 도구는 현재까지 200억 회 이상 사용될 만큼 큰 수요를 보이고 있다. 특히 캔바 AI는 지난 4월 공개된 이후 가장 빠르게 성장하는 제품으로 자리 잡았다. 이러한 성장은 캔바가 전 세계 사용자 2억4천만 명을 돌파하고 연간 매출 33억 달러(한화 약 4조5천억원)를 기록한 시점과 맞물린다.

관련기사

캔바 AI는 텍스트나 음성 입력만으로 아이디어를 시각화하고 캠페인 기획과 디자인 자료 제작까지 지원한다. 모든 창작 과정이 하나의 직관적인 인터페이스로 통합돼 디자인 전문 지식이 없는 누구나 쉽게 사용할 수 있다.

캐머런 애덤스 캔바 공동 창립자 겸 최고 제품 책임자는 "우리 제품 사용자 대다수는 영어 이외의 언어를 사용한다"며 "생성형 AI는 이제 디자인을 누구나 손쉽게 접근할 수 있도록 하는 핵심 기술이기에 이 기술이 각 문화적 맥락과 긴밀히 연결되도록 하는 것이 매우 중요하다"고 밝혔다.