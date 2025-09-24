SRT 추석 연휴 최대 50% 할인…'SRT 한가득 승차권' 판매

SRT 운영사 에스알(SR·대표 이종국)은 추석 연휴기간 SRT 운임을 최대 50%까지 할인받을 수 있는 ‘SRT 한가득 승차권’을 25일 오후 2시부터 판매한다.

‘SRT 한가득 승차권’은 추석 연휴기간 일부 저수요 열차를 대상으로 잔여석을 활용해 운임 할인 혜택을 제공한다. 최대 50% 할인을 적용하면 부산~수서 구간을 2만원대로 이용할 수 있다.

SRT 한가득 승차권 예매 안내

에스알은 10월 2일부터 12일까지 11일 동안 운행하는 열차 가운데 경부선 61개, 호남선 49개, 동해선 3개로 총 113개 SRT 열차를 대상으로 할인한다. 승차권 구매는 25일 오후 2시부터 SRT앱과 홈페이지 등 온라인에서 할 수 있다.

이종국 에스알 사장은 “추석 명절기간 SRT를 이용해 고향을 오가는 국민의 경제적 부담을 덜어줄 것으로 기대한다”며 “고객 편의를 높일 수 있는 맞춤형 상품 제공을 위해 지속해서 노력하겠다”고 말했다.