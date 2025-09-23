한양대학교병원, 아반스 클리니컬과 업무협약

한양대학교병원 임상시험센터는 지난 22일 글로벌 임상시험수탁기관(CRO)인 아반스 클리니컬(Avance Clinical)과 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 업무협약은 한국 내 임상시험 수행을 위한 전략적 협력 관계 구축을 목적으로 하며, 양 기관은 임상시험 기회 공유와 신규 프로젝트 도입, 임상시험 참여 타당성 평가, 계약 검토 체계 간소화, 정기 거버넌스 미팅 운영 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력할 예정이다.

특히 아반스 클리니컬은 한양대학교병원을 글로벌 임상시험의 주요 파트너 기관으로 참여시키기 위해 신규 프로젝트를 적극적으로 소개하고, 한양대학교병원은 환자 모집, 연구진 참여, 임상시험 환경 조성을 지원할 예정이다. 양 기관은 이를 통해 국제적 수준의 품질과 규제 준수를 기반으로 환자 중심의 임상시험 환경을 구축하겠다는 방침이다.

(제공=한양대병원)

한양대병원 조수경 임상시험센터장은 “이번 협약을 통해 한양대학교병원은 아반스 클리니컬과의 전략적 협력을 기반으로 글로벌 임상시험 역량을 한층 강화할 수 있을 것”이라며 “국제 공동 임상시험에서 환자들에게 새로운 치료 기회를 제공하고, 한국 임상시험의 위상을 높이는 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

아반스 클리니컬의 마크 하빌(Mark Harvill) 대표는 “아반스 클리니컬은 호주에 본사를 둔 글로벌 CRO로서 아시아, 북미, 유럽 등 세계 각지에서 임상시험을 운영하고 있으며, 특히 초기 단계 임상시험 분야에서 시장을 선도하고 있다”며 “이번 협약을 통해 축적된 우리의 경험과 글로벌 네트워크를 한국에서도 발휘해 혁신 치료제 개발을 앞당기고 환자들에게 더 많은 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.