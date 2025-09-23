와콤, 14인치 액정 타블렛 '와콤 원 14' 출시

타블렛 전문기업 와콤은 디지털 창작 입문자를 위한 최신 액정 타블렛 '와콤 원 14'를 출시한다고 23일 밝혔다.

와콤 원 14는 14인치 풀 HD IPS 디스플레이에 반사 및 지문 방지 코팅을 적용해 몰입감 높은 창작 작업을 지원한다. 다이렉트 본딩 채택으로 펜촉 끝과 화면이 맞닿아 유격을 최소화했다.

기본 제공되는 와콤 원 펜 2는 4천대 필압을 제공한다. 자연스러운 기울기 인식을 구현해 편안하고 안정적인 펜 경험을 지원한다. 충전이 필요 없는 무배터리 방식이다.

와콤 원 14 (사진=와콤)

와콤 원 14는 DP 알트모드를 지원하는 USB-C 포트 또는 썬더볼트 3/4를 지원하는 컴퓨터와 단일 USB-C 케이블 하나로 간편하게 연결해 사용할 수 있다. 단 한 번의 연결로 전원, 영상, 데이터를 동시에 전달할 수 있다.

호환 USB-C 포트가 없는 경우 옵션으로 제공되는 와콤 컨버터를 통해 HDMI, USB-C 및 전원 포트를 활용한 연결도 가능하다. 또한, 와콤 원 14는 윈도우 10 이상, 맥OS 13 이상 크롬북과 호환된다.

다양한 창작 소프트웨어 번들을 기본 제공해 사용자가 바로 창작을 시작할 수 있도록 지원한다. 클립스튜디오페인트 프로, 마그마, 컨셉은 물론 예술 체험형 게임 파스파투 2, 온라인 창작 강의 플랫폼 스킬쉐어 등 드로잉 콘텐츠를 활용할 수 있다.

코지 야노 와콤 크리에이티브 익스피리언스 유닛 수석 부사장은 "와콤 원 14는 디지털 드로잉과 일러스트레이션의 첫걸음을 내딛는 이들을 위해 설계됐다"며 "창작 입문자가 더 큰 화면과 검증된 펜 기술을 통해 첫 순간부터 드로잉을 즐길 수 있도록 지속적으로 지원할 것"이라고 말했다.