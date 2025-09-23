영인모빌리티, 로키드 독점 파트너십

국내 드론·로봇 솔루션 선도기업 영인모빌리티능 중국의 증강현실(AR) 전문기업 로키드(Rokid)와 독점 파트너십 계약을 체결했다고 23일 밝혔다.

이번 협약을 통해 영인모빌리티는 한국 시장에서 로키드의 최신 스마트 글라스 및 AR 글라스 제품을 공식 공급하게 된다.

로키드 스마트 글라스 (사진=영인모빌리티)

로키드 스마트 글래스, 맥스2, 로키드 AR 스페이셜 등 혁신적인 웨어러블 디바이스를 산업·공공·교육·엔터테인먼트 분야에 선보일 계획이다.

로키드 스마트 글라스는 CES 2025 혁신상, IFA 2025 베스트상을 수상하며 글로벌 시장에서 기술력과 경쟁력을 입증한 제품이다.

권용식 영인모빌리티 대표는 "로봇·드론·AR이 결합된 차세대 융합 생태계를 국내 시장에 구축했다"며 "스마트 글라스를 통해 산업 현장의 안전관리, 원격 지원, 교육 훈련, 엔터테인먼트 등 다양한 영역에서 새로운 가치를 창출할 것"이라고 말했다.

한편 로키드는 글로벌 AR 전문 기업으로, 음성인식·AI·공간컴퓨팅 기술을 접목한 다양한 웨어러블 솔루션을 보유하고 있다. 이번 파트너십으로 국내 AR 시장 확대와 글로벌 협력 강화에 나선다.