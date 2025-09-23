K-AI 유럽 수출길 '빨간불'…셀렉트스타 'EU 통행증'이 해법 될까?

유럽연합(EU)의 까다로운 개인정보 규제를 정면 돌파할 표준을 제시하며 국내 인공지능(AI) 기업의 글로벌 시장 진출 교두보 마련에 나섰다.

셀렉트스타는 과학기술정보통신부와 한국지능정보사회진흥원(NIA)의 '2025년 초거대 AI 확산 생태계 조성사업' 주관기관으로 선정됐다고 23일 밝혔다. 회사는 국내 최초로 EU 일반개인정보보호법(GDPR)과 인공지능법(AI Act)에 기반한 데이터셋 구축을 시작한다.

이번 사업은 EU 규제가 사실상 글로벌 표준으로 자리 잡는 '브뤼셀 효과'에 선제적으로 대응하기 위해 추진됐다. 국내 기업들이 유럽 시장에 진출할 때 겪는 규제 장벽을 해소할 평가 표준의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔기 때문이다.

셀렉트스타, 국내 최초 'EU 개인정보 벤치마크 데이터' 구축 착수 (사진=셀렉트스타)

프로젝트는 EU의 핵심 법령과 공공 보고서를 분석해 방대한 데이터를 수집하고 정제하는 방식으로 진행된다. 이를 통해 개인정보 보호 관련 핵심 항목을 구체적으로 분류해 거대언어모델(LLM)을 평가할 객관적인 기준을 세운다.

또 실제 서비스 환경에서 AI가 규정을 정확히 이해하고 지키는지 검증할 수 있도록 질의응답 데이터와 다국어 평가 자료도 함께 제작된다. 완성된 데이터셋은 오픈소스로 공개돼 누구나 자유롭게 활용할 수 있다.

관련기사

이번 과제는 셀렉트스타가 총괄하며 데이터 구축과 품질 검증 전반을 이끈다. 컨소시엄에는 글로벌 AI 언어 데이터 전문 기업 플리토와 리걸 AI 전문기업 BHSN이 참여해 전문성을 더했다. 특히 플리토는 다국어 데이터 정제와 번역 품질 관리 등을 맡고 BHSN은 법률 전문성을 바탕으로 개인정보 보호 항목 정의와 시나리오 설계, 법적 리스크 검토를 수행한다.

김세엽 셀렉트스타 대표는 "이번 프로젝트는 국내 기업들이 글로벌 시장 진출에 도움을 줄 수 있는 발판이 될 것"이라며 "자체 개발한 AI 신뢰성 검증 기술력을 바탕으로, LLM의 EU 규제 대응 수준을 정량적으로 측정할 수 있는 체계를 마련하겠다"고 밝혔다.