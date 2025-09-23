밸런스히어로, 인도 테크 브랜드 어워드서 ‘핀테크’ 대상 수상

인도 K-핀테크 기업 밸런스히어로(대표 이철원)는 인도 주요 테크 이벤트인 ‘ET NOW 베스트 테크 브랜드 어워드 2025’에서 ‘핀테크 대상’을 수상했다고 23일 밝혔다.

ET NOW 베스트 테크 브랜드 어워드는 인도 내 혁신과 산업 발전을 선도하는 주요 기술 기업 및 브랜드를 선정하는 시상식이다. 핀테크 부문은 기술 혁신성과 사회적 임팩트 등 다양한 정량·정성 평가 기준을 바탕으로 수여된다.

밸런스히어로는 인공지능(AI)과 데이터 기반의 대안신용평가(ACS) 시스템을 통해 인도 금융 소외 계층에도 안정적으로 금융서비스를 제공, AI 파이낸스 디시전 플랫폼으로서 비즈니스를 확장해 영업이익 및 성장세를 증명한 점을 높게 평가받았다.

왼쪽부터 인도 카르나타카 주정부 디지털이코노미미션 사미르 베누고팔 부사장, 밸런스히어로 이철원 대표

지난 18일 벵갈루루에서 열린 시상식에서 밸런스히어로는 카르나타카주 디지털 경제 전환 부처의 사미르 베누고팔 부사장에게 핀테크 대상을 수여받았다. 시상식에는 밸런스히어로 외에도 구글 클라우드, GE 에어로스페이스, 델 & 타타 디지털 등 글로벌 및 인도 내 선도 기업들이 대거 참석해 각 분야에서 수상했다. 밸런스히어로는 핀테크 부문 대상을 수상함으로써 현지 시장 내 영향력을 공식 입증했다는 입장이다.

밸런스히어로는 이번 수상 이후 인도 내 현지 금융기업과 파트너십을 더욱 강화하고, AI 신용평가 엔진 플랫폼을 중심으로 금융의 접근성과 공정성을 지속적으로 확대해나갈 계획이다. 향후에도 사용자 신뢰 강화와 업계 리더십 확보에 주력하겠다는 방침이다.

밸런스히어로 관계자는 “기업의 AI 신용평가 기술력이 실제 영업 성과와 사용자 신뢰로 이어진 점이 주요 수상 요인”이라며 “향후 인도 현지 금융 기업과의 파트너십도 강화하고, 사회적 책임을 다하는 혁신기업으로 성장할 것”이라고 밝혔다.

베스트 테크 브랜드 어워드는 올해로 6회째를 맞았으며, 인도 테크 미디어인 ET Edge와 ET NOW의 네트워크를 기반으로 인도 기술 생태계를 대표하는 다양한 혁신 상들을 시상해왔다.