손끝부터 발목까지…에이딘로보틱스, 휴머노이드 센서 공개

로봇용 센서 전문기업 에이딘로보틱스는 오는 27일부터 내달 2일까지 서울 코엑스 그랜드볼룸에서 열리는 로봇학습 컨퍼런스(CoRL)와 휴머노이드 2025 국제 학술대회에서 휴머노이드 로봇용 센서 신제품 3종을 공개한다고 23일 밝혔다.

CoRL과 휴머노이드 학술대회는 국제전기전자공학회(IEEE)가 주관하는 글로벌 로봇 공학 행사로, 전 세계 연구진과 기업이 최신 기술을 선보이는 무대다. 특히 휴머노이드 학회는 2015년 이후 10년 만에 한국에서 열린다.

에이딘로보틱스 휴머노이드용 센서 신제품 (사진=에이딘로보틱스)

에이딘로보틱스는 ▲손 끝 택타일 센서(ATT) ▲발목용 3축 힘·토크 센서(3FT1000/2000) ▲손목·관절용 6축 힘·토크 센서(AFT150-D50)를 공개한다. 모두 휴머노이드 손과 발에 장착하면 사람의 촉각과 유사한 감각 기능을 구현한다.

먼저 택타일 센서(ATT)는 손가락이나 손바닥에 장착되며, 다수의 센싱 셀 구조를 통해 물체 접촉 위치와 힘의 분포를 감지해 사람 피부와 유사한 촉각 인식을 가능하게 한다.

3축 힘·토크 센서(3FT1000/2000)는 발목에 적용돼 발바닥에 가해지는 최대 2천N 힘과 회전 토크, 무게 중심을 측정하며 휴머노이드의 안정적인 보행과 균형 제어를 지원한다.

마지막으로 6축 힘·토크 센서(AFT150-D50)는 손목과 관절 등 협소한 공간에 최적화된 콤팩트 디자인과 중공홀 구조로 제작돼 설치가 용이하며 다양한 손동작 구현을 가능하게 한다.

이와 함께 기존에 국내외 시장에 판매되던 초소형 6축 힘·토크 센서(AFT20/50/100)도 함께 전시된다. 에이딘로보틱스는 이번 학회를 시작으로 6축 힘·토크 센서를 우선 출시한다. 3축 힘·토크 센서와 택타일 센서는 내년 상반기 판매할 계획이다.

이윤행 에이딘로보틱스 대표는 "협동로봇용 센서로 입증된 에이딘의 독자적 기술력을 글로벌 무대에서 연구진들과 공유하며 휴머노이드 분야로 확장해 나가겠다"고 밝혔다.