KTR, 카지노 기구 신뢰성 확보 네트워크 구축

KTR(한국화학융합시험연구원·원장 김현철)은 슬로베니아 국가공인시험기관 SIQ GL와 카지노기구 등 게이밍 기기의 수출입 절차 간소화와 신뢰성 제고를 위한 게이밍기기 시험성적서 상호인정 협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에 따라 카지노 기구를 국내에 수입하는 기업은 SIQ GL 시험성적서로 국내 검증절차를 진행할 수 있어 관련 비용과 시간 부담을 덜 수 있게 됐다.

현재 국내에는 이렇다 할 카지노 기구 제조사가 없어 대부분 수입에 의존하고 있다.

관광진흥법에 따르면 카지노 기구를 수입하려면 지정된 기관을 통해 안전성·배당률·소프트웨어 등 신뢰성과 정확성 검사를 실시해야 한다. KTR은 지난 2021년 문화체육관광부 지정을 받은 국내 유일 카지노기구 검사기관이다.

김현철 KTR 원장(왼쪽)이 제임스 피 보예 슬로베니아 SIQ GL 대표와 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결한 후 협약서를 들어보이고 있다.

특히 해외 카지노 기구 제조사가 현지 공인기관 시험성적서를 활용하려면 반드시 제3기관의 공증을 받아야 한다. 이 때문에 수입업체 등은 기구 수입부터 검사·성적서 공증까지 복잡한 절차와 기술적 소통의 어려움을 호소해 왔다.

이번 협약으로 게이밍 장비 수입업자는 유럽 등에서 통용되는 SIQ GL 성적서를 그대로 활용할 수 있게 돼 부담을 덜 수 있다.

KTR과 SIQ GL은 국제 카지노 기구 검사 표준 정보 및 검사 분야 기술 교류 등을 공동 수행하는 한편, 향후 국내 개발 카지노 기구의 유럽 수출 등의 분야에서도 협력해 나가기로 했다.

김현철 KTR 원장은 “글로벌 대표 게이밍 기기 시험인증기관과의 협약으로 관련 수입 절차 간소화와 향후 국내 카지노 기기 수출을 위한 네트워크를 확보하게 됐다”며 “KTR은 앞으로도 다양한 산업 분야의 수출 지원 네트워크 확대에 앞장설 것”이라고 밝혔다.