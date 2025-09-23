SOOP, ‘IFSC 스포츠클라이밍 세계선수권대회’ 생중계

SOOP은 오는 28일까지 서울에서 열리는 ‘2025 IFSC 서울 스포츠클라이밍 세계선수권대회’ 주요 경기를 생중계한다고 23일 밝혔다.

이번 대회는 전 세계 60개국 1천여 명의 선수가 참가하는 스포츠클라이밍 국제대회다. 서울은 2023년 IFSC 총회에서 만장일치로 유치에 성공해 2009년 중국 상하이, 2019년 일본 하치오치에 이어 아시아에서 세 번째 개최지가 됐다.

SOOP은 오는 24일부터 28일까지 ▲스피드 ▲리드 ▲볼더 ▲파라클라이밍 주요 결승전을 집중 편성해 중계할 예정이다. 라이브 스트리밍과 VOD 서비스로 클라이밍 팬들에게 대회 현장을 전달한다.

(사진=SOOP)

이번 대회에는 한국 대표 ▲김자인 ▲서채현 ▲이도현을 비롯해 2024 파리올림픽 금메달리스트 ▲안야 간브렛(슬로베니아) ▲토비 로버츠(영국) 스피드 세계 기록 보유자 ▲알렉산드라 미로슬라프(러시아) 등이 총출동한다.

관련기사

김자인 선수와 함께 홍보대사로 위촉된 성한아름 선수는 최근 중국 청두 월드게임 여자 스피드 릴레이 결승에서 정지민 선수와 함께 동메달을 획득한 바 있다.

SOOP은 경기를 실시간으로 전달함으로써 팬들에게 새로운 볼거리를 제공하고, 스포츠클라이밍의 대중화에도 기여한다는 계획이다.