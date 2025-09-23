9천900원 운동화…홈플러스, 초가성비 의류·잡화 늘린다

홈플러스는 연말까지 초가성비 의류·잡화 라인업을 33% 확대한다고 23일 밝혔다. 지난해 150종이었던 초가성비 의류·잡화 제품군을 올해 200종까지 늘린다는 계획이다.

홈플러스에 따르면 지난 4일 출시한 9천900원 ‘유세븐 이지핏 워킹화’는 2주 만에 누적 판매량 1만 켤레를 돌파했다. 해당 상품의 인기로 동 기간 운동화 매출도 전년 동기 대비 39% 증가했다. 이에 힘입어 지난 18일에는 ‘데일리 깊은 볼캡’ 모자를 5천900원에 선보였다.

홈플러스는 연말까지 캐주얼 양말, 여행가방, 플리스 베스트·점퍼, 경량 덕다운 베스트 등 신상품을 순차적으로 출시할 계획이다. 시중 가격 대비 반값 수준이거나, 가격 대비 품질을 대폭 높여 선보인다는 설명이다.

홈플러스 데일리 깊은 볼캡. (제공=홈플러스)

추승엽 홈플러스 잡화팀장은 “올해 의류·잡화 카테고리 매출이 꾸준히 증가함에 따라, 즉각적인 반응을 얻고 있는 초가성비 제품에 집중할 계획”이라며 “어려운 회사 상황 속에서도 의류·잡화 상품과 가격 경쟁력을 지속적으로 강화해 고객 생활에 실질적인 도움이 될 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.