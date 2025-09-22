'AI 페스타' 출격하는 티맥스소프트…'서버 1위' 넘어 AI 기업으로 변신

티맥스소프트가 정부 주최 국내 최대 인공지능(AI) 행사에 참가해 글로벌 AI 기업으로의 도약을 선언한다.

티맥스소프트는 오는 30일부터 사흘간 코엑스에서 열리는 '2025 인공지능 페스타'에 참가해 '소버린 AI 프레임워크'를 공개한다고 22일 밝혔다. 인공지능 페스타는 과학기술정보통신부가 주최하는 AI 위크의 대표 행사로 매년 3만 명 이상이 찾는 대규모 박람회다.

회사가 선보일 소버린 AI 프레임워크는 공공 및 금융 기업이 비즈니스에 AI 기능을 쉽게 접목하도록 돕는 국산 상용 개발 플랫폼이다. 고객이 AI 기술을 도입할 때 겪는 여러 어려움을 해결하고자 통합된 개발 환경을 구현하는 데 초점을 맞췄다.

티맥스소프트, '2025 인공지능 페스타' 참가 (사진=티맥스소프트)

중국 시장 공략에도 속도를 낸다. 티맥스소프트는 오는 24일 중국 북경에서 개막하는 '피티 엑스포 차이나 2025'에 참가해 클라우드 환경에 최적화된 솔루션을 대거 출품한다. 이번 중국 전시회에서는 애플리케이션 서버 '제우스'와 '웹투비'를 비롯해 통합 인터페이스 플랫폼 '애니링크' 메인프레임 현대화 솔루션 '오픈프레임' 등을 선보인다. 중국 등 주요 아시아 국가의 공공 제조업 사물인터넷(IoT) 시스템 수요를 겨냥했다.

새롭게 단장한 가상홍보관도 이번 전시회에서 함께 전시한다. 단순 디지털 공간을 넘어 고객 및 파트너와 소통하는 복합 콘텐츠 플랫폼으로 발전한 모습을 공개할 예정이다.

티맥스소프트는 지난 1997년 설립 후 국내 애플리케이션 서버 시장 1위를 지켜온 기업이다. 최근에는 AI 비즈니스 플랫폼을 앞세워 글로벌 AI 기업으로 도약을 준비하고 있다.

변재학 티맥스소프트 전략마케팅본부장 전무는 "준비된 AI 시대 리더로서 국내 AX 생태계에 기여할 뿐만 아니라 소버린 AI를 위한 프레임워크를 통해 주권이 확보된 AI 모델의 탄생에 힘을 보탤 것"이라며 "향후 차별화된 AI 역량을 보유한 기업들과 함께 새로운 글로벌 AI 지형도를 그려 나갈 행보를 지켜봐 주시기를 바란다"고 말했다.