"2차 민생회복 소비쿠폰, 3천여개 우체국에서 신청하세요”

우정사업본부는 정부의 민생회복 소비쿠폰 2차 지급이 시작되는 9월22일부터 10월31일까지 국민 누구나 편리하게 신청할 수 있도록 전국 우체국과 디지털 채널을 통해 적극 지원에 나선다고 밝혔다.

우정사업본부는 지난 1차 지급 기간 동안 전국 우체국망을 활용해 신청 접수와 안내 서비스를 안정적으로 수행한 경험을 살려, 이번에도 국민이 불편함 없이 신청할 수 있도록 지원을 이어갈 계획이다.

우체국은 민생회복 소비쿠폰의 원활한 신청을 위해 대상 고객에 대한 안내와 신청, 접수 등의 서비스를 지원할 계획이다.

특히 농어촌과 산간, 도서지역 등 금융취약계층 모두가 편리하고 안전하게 쿠폰을 이용할 수 있도록 노력할 방침이다. 전국 곳곳에 위치한 우체국은 창구 접근성이 뛰어나 고령층 고객에게 대면 안내를 제공하고, 무엇보다 쉽게 신청할 수 있도록 도울 수 있다.

우체국을 통해 소비쿠폰 신청을 원하는 고객은 우체국 체크카드를 보유하고 있어야 한다. 체크카드 미보유 고객은 우체국 창구와 우체국예금 홈페이지, 스마트뱅킹 앱에서 간단하게 체크카드 발급 절차를 거친 뒤 신청할 수 있다.

조해근 우정사업본부장은 “전국 3천여 개에 달하는 우체국망을 활용해 국민 한 분, 한 분 모두가 정책의 혜택에서 소외되지 않도록 돕겠다”며 “앞으로 국민 금융기관으로서의 책무를 다하겠다”고 말했다.