배터리 공급망 없이 에너지 안보도 없다…"탈중국이 관건"

이재명 정부가 국정과제로 낙점한 '배터리 삼각벨트'는 충북 오창·전북 새만금·경북 포항을 잇는 이차전지 거점을 연결해 우리 국토의 균형 발전과 K-배터리 산업의 글로벌 경쟁력을 강화하겠다는 전략을 담고 있다. 그러나 미국 트럼프 행정부의 불확실한 정책기조와 중국 저가 공세 속에 국내 기업들은 ▲위기 헷징 ▲밸류체인 안정화 ▲차세대 기술 확보라는 생존 과제에 직면해 있다. 지디넷코리아는 정책 공약의 성공조건과 필요성을 짚어보고, 산업과 지역 현장의 목소리를 총 7편에 걸쳐 담았다. [편집자주]

우리나라 배터리 산업이 고속 성장하는 동안 히트 상품인 삼원계 배터리의 신제품 출시 주기도 점차 짧아졌다. 니켈 50%를 뜻하는 NCM 523이 주목받은 것도 잠시, 수 년 사이 NCM 712와 NCM 811, 니켈 90% 이상 ‘하이니켈’까지 신제품들이 쏟아져 나왔다. 전기차 주행거리 연장의 핵심인 에너지 밀도를 높이기 위해 업계가 개발 역량을 집중한 결과다.

이런 혁신이 가능하게 뒷받침한 건 우리나라 소재 기업들이다. 최근 시장 수요가 가성비가 강점인 리튬인산철(LFP) 배터리로 쏠리고 있지만, 고성능 배터리 기술력에 있어선 여전히 타국의 추종을 불허한다며 자신감을 보인다.

다만 배터리 수요가 LFP 외 다양한 체계로 분화되는 흐름은 우리 기업들에게 불안 요소다. 당장 LFP 제품 생산을 준비하는 과정에서도 “국내에선 업계는커녕 학계에서조차 전문 인력을 찾기 어려워 애를 많이 먹었다”는 후문이다. LFP 이후 미드니켈, 나트륨(소듐), 리튬망간리치(LMR) 등 어떤 제품 라인업이 주류가 될지 모르는 '뉴노멀'을 준비해야 하는데 삼원계 시절만큼 강력한 무기가 아직 뚜렷하지 않다는 지적이다. 더구나 삼원계 시대 후발주자였던 중국이 차세대 배터리 경쟁에서는 공세를 강화하고 있다.

업계는 배터리 소재 산업 육성이 큰 틀에서 에너지 안보와 직결된다고 강조한다. 배터리가 점차 과거 석유의 역할을 대체하는 차세대 에너지원이 되고 있어서다. 수요 정체로 다수 기업이 적자를 지속하는 상황에서 국가 차원의 현실적 지원이 필수라는 목소리도 커지고 있다.

이재명 대통령의 ‘배터리 삼각벨트’ 공약에 업계가 기대를 거는 이유다. 이 대통령은 영남권을 핵심 소재와 미래 수요 대응을 위한 거점으로 육성하겠다고 여러 차례 밝힌 바 있다.

엘앤에프 구지3공장

'하이니켈'로 우뚝 섰던 K배터리…미래 대비할 재원 떨어져 간다

영남권에는 하이니켈 양극재 대표 기업인 엘앤에프가 있다. 엘앤에프는 지난 3월 ‘인터배터리 2025’에서 니켈 함량 95% 이상 하이니켈 양극재를 공개했으며, LG에너지솔루션과 테슬라 등에 양극재를 공급한다.

최근 찾은 대구 구지3공장에서는 차세대 소재 R&D를 위한 양극재 테스트 생산이 한창 진행 중이었다.

김동수 엘앤에프 팀장은 최우선 과제로 '양산 단계의 생산 효율화'를 꼽았다. LFP 시장 진입을 준비하는 동시에, 삼원계 배터리의 약점인 가격을 낮추려는 전략이다. 이를 위해 내년 말 새로운 자동화 설비 도입도 예고했다.

엘앤에프 구지3공장 내 소성로

테스트 생산 시설인 만큼, 양산 시설처럼 양극재가 대량 생산되는 듯한 모습은 아니었다. 대신 새로운 가능성을 품은 삼원계 양극재 신제품들이 하나 둘 후속 공정을 기다리고 있었다. 공정에 투입된 원료는 소성과 탈철, 승온, 냉각 등 다양한 공정 과정을 거쳐 양극활물질로 태어나 성능 검증을 받는다.

기술 경쟁력을 갖춰 업계 유망 기업으로 거듭난 엘앤에프조차도 전기차 수요 정체가 길어지며 어려운 시간을 보내고 있다. 고객사 수요에 지속 대응하려면 LFP뿐 아니라 LMR, 전고체 배터리에 납품할 소재 개발도 시급하지만 투자할 재원은 충분치 않다. 그럼에도 회사 미래를 포기할 순 없기 때문에 재무 리스크를 감수하며 기술개발에 매진하고 있는 상황이다.

엘앤에프 구지 3공장 내 탈철 및 체거름 장비

엘앤에프 구지3공장 내 냉각 설비

"배터리 소재, 에너지 안보와 직결…민관 협력해 中 대항할 체력 만들어야"

우리나라 핵심 제조업 중 하나인 배터리 산업이 경쟁력을 잃지 않으려면 정부가 가장 원초적인 소재 기업들의 상황을 방관하지 말아야 한다는 목소리가 나온다. 특히 배터리 산업은 단순 기업 육성이 아닌 전체 미래 첨단산업 보호와도 연관될 수밖에 없다는 것이 업계의 주장이다.

대구에서 만난 장성균 엘앤에프 최고제품책임자(CPO)는 “에너지 안보를 지킨다는 관점에서 정부가 배터리 공급망 육성에 힘을 쏟아야 한다”고 역설했다.

장성균 CPO는 “에너지 자원에 대한 패권 경쟁은 항상 있어왔다”며 “지난 100년간은 이 경쟁이 석유 중심으로 이뤄지면서 미국이 주도권을 잡았는데, 앞으로는 이동 가능한 에너지원일 뿐 아니라 재생에너지 활용을 위한 필수 수단으로서도 배터리가 에너지 패권 경쟁 중심에 서게 될 것”이라고 진단했다.

장성균 엘앤에프 CPO

국가가 우리나라 기업으로 하여금 배터리를 많이 팔도록 해야 한다는 생각에서 그치지 않고, 배터리를 만드는 소재와 원료에 대해서도 안보의 관점을 접목해야 한다는 것이다. 그는 미국과 중국은 일찍이 이런 점을 염두해 정부 차원에서 대규모 투자 및 지원 정책을 펼치며 경쟁에 돌입했다고도 짚었다.

향후 본격화될 배터리 중심의 에너지 패권 경쟁에서 우리나라가 공략할 포인트는 ‘탈중국’이라는 점도 강조하며, 미국이 ‘OBBBA(하나의 크고 아름다운 법안)’로 배터리 공급망에서 중국 견제를 강화한 점을 거론했다.

장 CPO는 “미국이 에너지 안보 관점에서 가장 빠르고 강력하게 정책적인 드라이브를 걸고 있는 것”이라며 “셀 생산은 미국으로 유도했지만, 소재는 아직 국내 공급망을 키워 대응할 여지가 있다”고 평가했다.

배터리 산업을 주 무대로 펼쳐질 에너지 안보전에 대비해 엘앤에프는 양극재 앞단의 제련, 전구체 기술력 사수에도 힘쓰고 있다. 이들 산업 모두 중국이 시장을 크게 점유한 분야다.

전구체의 경우 지난 2011년 전문 기업 JHC를 설립 후 약 15년간 기술 개발을 지속해왔다. 국내 제련 전문 기업 LS와 협력 관계를 구축해 전구체 합작 공장 LS-엘앤에프 배터리솔루션(LLBS)을 새만금 산업 단지에서 설립 중이다.

장 CPO는 “생산 중인 양극재 80% 이상은 자체 개발한 전구체 기술을 적용했다”며 “원재료가 있더라도 기술력을 확보하지 않으면 의미가 없다”고 강조했다.

이어 “궁극적으로는 광산부터 제련, 전구체, 양극재, 배터리 리사이클까지 전체 순환 과정에서 100% 비(非) 해외우려기관(FEOC) 체계를 구축하려 한다”며 “LLBS는 내년 말까지 생산능력 4만톤을 갖추고, 차후 12만톤, 생산성 향상까지 극대화하면 20만톤까지도 늘어날 것으로 기대하고 있다”고 밝혔다.

'배터리 삼각벨트를 가다' 글 싣는 순서

■ 한국판 IRA 왜 필요한가

1-1 인구 7만 읍이 글로벌 허브로…K-배터리 심장 '오창' 가보니

1-2 K-배터리, 한국엔 껍데기만 남을라…"골든타임 놓치지 말아야"

■ 中 저가 공세 맞설 K-밸류체인 갈 길 멀다

2-1 이차전지 전주기 공급망 전진기지 '새만금' 드리운 명과 암

2-2 전세계 ‘광물·제련’ 中 손아귀…K-배터리 해법 있나

2-3 배터리 공급망 없이 에너지 안보도 없다…"탈중국이 경쟁력 관건"

■ 초격차 위한 차세대 배터리 뭉쳐야 산다

관련기사

3-1 “각자도생 R&D 효율 떨어져…선의의 경쟁속 협력해야”

3-2 “중국 소듐 배터리 앞서가는데…韓 R&D 정책, 속도·방향 바꿔야”