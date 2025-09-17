데이원컴퍼니 패스트캠퍼스, 몰입형 학습 콘텐츠 ‘AI 월드’ 선봬

데이원컴퍼니는 자사 실무 교육 브랜드 패스트캠퍼스가 몰입형 인공지능(AI) 학습 콘텐츠 ‘AI 월드’를 출시하고 전 연령 대상의 AI 교육 콘텐츠를 확대한다고 17일 밝혔다.

AI 월드는 AI에 대한 사전 지식이 없는 일반인도 기초 개념부터 실제 활용법까지 체계적으로 학습할 수 있도록 설계된 교육 콘텐츠다. 어린이부터 시니어까지 전 세대를 아우르며 누구나 AI를 부담 없이 접하고 이해할 수 있는 학습 환경을 제공하는 것이 특징이다.

이번 콘텐츠의 핵심은 기존 일방향 강의 방식을 넘어 실습과 퀴즈가 결합된 쌍방향 학습 모델을 도입했다는 점이다. 학습자는 AI 기능을 직접 활용해보고 그 결과에 대한 실시간 피드백을 통해 자신의 이해도를 점검하며 능동적으로 학습을 이어갈 수 있다.

(사진=데이원컴퍼니)

또 강의 전반에 스토리텔링 기반의 게임 요소를 더했다. AI 월드는 세계 역사 속 인물들을 ‘AI 마스터’라는 캐릭터로 구현해 각 인물이 자신의 전문 분야에서 AI 활용법을 안내하는 학습 가이드 역할을 수행한다. 학습자는 AI 마스터와 함께 하나의 세계관 속 여정을 따라가며 AI의 개념과 활용법을 학습한다.

콘텐츠는 총 6개의 코스로 구성되며 ▲영상 ▲실습 ▲퀴즈의 3단계 학습 구조를 따른다. 각 코스는 최소 64개에서 최대 229개까지 세분화돼 있어 학습자는 개념을 익힌 뒤 실습을 수행하며 학습을 완성해 나간다. 퀴즈는 단답형이나 OX 문제 방식이 아닌 직접 프롬프트를 작성하거나 올바른 프롬프트를 비교·분석하는 실전 문제 해결 중심으로 구성돼 AI 활용 역량 강화에 초점을 맞췄다.

첫 번째 코스인 ‘소크라테스의 대화법’은 사고력을 자극하는 프롬프트 설계법을 다룬다. 단순 질의응답을 넘어 생성형 AI가 스스로 사고하도록 유도하는 고차원적인 질문 방식과 프롬프트 기획 역량 강화에 중점을 뒀다. 이외에도 ▲스티브의 설득 ▲셰익스피어의 펜 ▲장영실의 자동화 연구 ▲아인슈타인의 데이터 통찰 ▲다빈치의 캔버스 등 다양한 산업에서 AI 실전 활용법을 배울 수 있도록 구성됐다.

관련기사

패스트캠퍼스는 누구나 AI 학습을 시작할 수 있도록 ‘소크라테스의 대화법’ 전 과정을 무료로 제공하며 이 외 코스들은 파트1을 무료로 체험할 수 있다. 또한 각 코스의 학습을 완료할 때마다 각기 다른 디자인과 개성 있는 대사를 가진 ‘AI 마스터’ 캐릭터를 수집 보상으로 제공한다.

이강민 데이원컴퍼니 대표는 “AI 월드는 누구나 재미있고 쉽게 AI를 배우고 활용할 수 있도록 기획된 새로운 교육 모델”이라며 “앞으로도 다양한 AI 마스터와 커리큘럼을 지속적으로 확장해 전 국민 대상 AI 교육의 문을 넓히고 AI 리터러시 확산을 견인하는 기업으로 자리매김할 것”이라고 말했다.