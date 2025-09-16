칠리즈, MiCA 인가 획득...규제 준수 백서도 함께 발행

칠리즈가 스포츠파이 분야에서 가상자산시장규제 인가를 획득하고 칠리즈 토큰에 대한 규제 준수 백서를 발간했다고 16일 밝혔다.

칠리즈의 자회사 소시오스 유럽 서비스(SES)는 몰타 금융서비스청으로부터 가상자산시장규제(MiCA) 인가를 획득해 유럽연합 27개국 전역에서 규제된 가상자산 서비스를 제공할 수 있게 됐다. 이로써 4억 명 이상의 유럽 팬들이 소시오스닷컴을 통해 규제 환경에서 팬토큰을 더욱 안전하게 구매하거나 거래할 수 있을 것으로 기대된다.

인가 범위는 ▲고객을 대신한 암호자산의 보관 및 관리 ▲암호자산과 자금 간 교환 ▲암호자산의 발행 및 배치 ▲고객을 대신한 전송 서비스가 포함된다.

칠리즈, 유럽 최초 암호자산시장규제 인가(MiCA) 획득

오는 10월 1일부터 소시오스닷컴 플랫폼의 암호자산 관련 서비스는 SES로 이관되며 이용자들은 새롭게 마련된 불만 처리 절차와 함께 플랫폼 약관, 지갑 이용약관 등을 법률 허브에서 확인할 수 있다.

관련기사

칠리즈는 MiCA 인가 획득에 이어 칠리즈 토큰에 대한 MiCA 규제 준수 백서도 발간했다. 이는 유럽증권시장청(ESMA) 가이드라인에 따른 등록 절차를 거쳐 공개된 것으로 토큰에 대한 상세 정보와 규제적 투명성을 제공한다. 개별 팬토큰에 대한 백서 등록 절차도 MFSA를 통해 순차적으로 진행되고 있다.

알렉스 드레이푸스 칠리즈 CEO는 “MiCA 인가 획득은 스포츠와 엔터테인먼트 분야 웹3 혁신을 선도하는 칠리즈의 비전을 입증하는 성과”라며 “여기에 백서 발간까지 더해지며 모든 생태계 참여자에게 투명성과 신뢰를 제공하게 됐다. 이번 성과는 스포츠파이 생태계가 유럽에서 새로운 성장을 맞이하는 중요한 전환점이 될 것”이라고 말했다.