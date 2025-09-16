우주청, 네이버클라우드 등과 AI대비 위성정보 민간 개방 "논의"

우주청과 네이버클라우드 등 16개 기관이 위성 정보 민간 개방을 위한 논의를 시작했다.

우주항공청(청장 윤영빈)은 16일 위성정보 민간 개방을 가속화하기 위해 ‘개방형 위성영상 서비스시스템’ 산학연 전문가 간담회를 개최했다.

이 간담회는 우주청 ‘위성활용 혁신기반 조성사업’ 일환이다.

우주청은 인공지능(AI) 시대에 대비, 국가 위성정보 개방을 추진한다. 민간주도 인공지능과 위성정보 간 융합을 촉진시키기 위해서다.

우주청이 위성 정보 민간 공개에 속도를 낸다. 사진은 텔레픽스 AI 큐브위성 ‘블루본’ 이 촬영한 이미지를 AI샛챗으로 분석한 결과. 남해안 적조 현상이 광범위하게 나타났다.

우선 올해부터 2028년까지 총 4년간 98억원을 투입하는 ‘위성활용 혁신기반 조성사업’을 한국항공우주연구원이 수행 중이다. 사업이 완료되면 기존 국가 위성영상 서비스시스템을 대체할 것으로 예상됐다.

주문·검색 기능을 대폭 개선한 새로운 ‘개방형 위성영상 서비스시스템’이 본격 운영될 전망이다.

시스템 요구사항을 반영하기 위해 개최한 이번 간담회에서는 총 16개 기관에서 27명의 전문가가 참석했다.

주요 참석 기관은 에스아이아이에스, 지오스토리, CES, AI팩토리, 빅밸류, 네이버클라우드, 안랩클라우드메이트, 다비오, 스켈터랩스, 와이즈넛, 지인컨설팅, 서울대학교, 부경대학교, 한국항공대학교, 극지연구소 등이다.

이 간담에서는 자연어 검색 기능 등 인공지능을 통한 서비스 플랫폼의 자동화 논의가 주를 이뤘다.

한창헌 우주항공산업국장은 “산학연 전문가의 다양한 의견을 시스템 설계에 적극 수렴할 것"이라며 "향후 연구개발 과정에서도 전문가와 현장 의견에 귀 기울일 예정”이라고 말했다.

한 국장은 또 “앞으로 국가 위성정보 새로운 서비스 모델 창출을 위한 민간으로의 개방과 AI와의 융합 촉진에 대한 지원을 아끼지 않을 계획”이라고 덧붙였다.