지그재그, 입점 셀러 성장 지원 ‘직잭리본’ 출시

카카오스타일이 운영하는 스타일 커머스 플랫폼 지그재그는 입점 셀러들의 성장 지원을 위한 ‘직잭리본’ 프로그램을 공식 출시한다고 15일 밝혔다.

지그재그는 매월 스토어만의 차별화된 감성과 높은 성장 가능성을 지닌 스토어 20곳을 ‘직잭리본’으로 선정해 스토어 미래 성장의 발판이 될 다양한 지원 제도를 제공한다.

직잭리본으로 선정된 스토어에게는 매월 1회 진행되는 ‘이달의 직잭리본’ 기획전 참여 기회를 제공한다. 스토어의 장기적인 성장을 목표로 ▲쿠폰 설정 ▲상품 구성 ▲상품 옵션 관리 등 주요 상품의 구매 전환율 확대 및 충성 고객 확보를 위한 컨설팅도 지원한다.

(사진=카카오스타일)

회사 측은 지난 5월과 7월 두 차례에 걸친 시범 운영을 통해 직잭리본 프로그램의 성과도 확인했다. 7월 직잭리본으로 선정된 17개 스토어의 즐겨찾기 수 및 상품 찜 수는 전년 동기 대비 평균 2배 이상 급증했다. 또한 해당 기획전 기간 직잭리본 스토어 거래액이 전년 대비 평균 54% 증가했다.

지그재그는 이달 직잭리본 스토어로 ▲‘더롯’ ▲‘코코앤유’ ▲‘에브리모닝’ ▲‘삐뽕언니’ 등 20곳을 선정하고, 오는 21일까지 ‘이달의 직잭리본’ 기획전을 통해 집중 조명한다. 해당 기획전에서는 스토어 상품에 적용 가능한 최대 30% 할인 쿠폰을 제공하며, 지그재그 단독 할인 상품 및 상품별 무료 배송 혜택도 만나볼 수 있다.

이날 스토어 ‘커먼유니크’의 ‘리도어 카라 집업 레더 자켓’을 시작으로 기획전 기간 매일 오후 6시 ‘0원 체험 쿠폰’ 행사도 진행한다. 오후 6시에 공개되는 상품에 ‘찜’하기를 누르면 선착순으로 해당 상품에 대한 무료 체험 쿠폰을 제공한다.

카카오스타일 관계자는 “‘직잭리본’은 충분한 성장 요건을 갖춘 스토어들을 발굴, 미래 여성 패션 시장을 이끌 셀러로의 성장을 돕기 위해 마련한 신규 프로그램”이라며 “단순 기획전 운영뿐만 아니라 셀러들의 근본적이고 계속적인 성장을 돕기 위한 컨설팅에도 많은 노력을 기울이고 있는 만큼 셀러의 성장이 플랫폼의 성장으로 이어지는 ‘선순환’ 구조를 만들어 가겠다”고 말했다.