시속 95㎞ 손 놓고 달린다…벤츠 '레벨3' 자율주행 타보니

[뮌헨(독일)=김재성 기자] 독일 아우토반(고속도로) 위를 달리던 메르세데스-벤츠 S클래스는 운전자가 운전대를 놓자 스스로 차선을 따라 질주했다. 스스로 달려나가던 차량은 주행하던 도로의 차선이 늘어나자, 빨간불을 띄우면서 자율주행을 종료했다.

지난 9일(현지시간) 벤츠는 독일에서 세계 최초로 상용화한 미국자동차공학회(SAE) 기준 레벨3 자율주행 기능 '드라이브 파일럿' 체험 기회를 제공했다. 현재 독일과 중국, 미국 일부 주에서 사용할 수 있는 이 기능은 고속도로에서 전방 주시 및 제어를 하지 않아도 스스로 주행하는 기능을 갖췄다.

SAE 자율주행 레벨1은 차선유지보조, 어댑티브 크루즈 컨트롤처럼 운전자가 직접 주행을 하되 일부 보조 기능만 제공하는 단계다. 레벨2는 부분 자동화 단계로 가속·감속과 조향 모두 가능하지만, 운전자가 개입해야 한다. 테슬라 오토파일럿과 현대자동차 HDA2 등이 해당한다.

시속 95㎞ 까지 고속도로 자율주행이 가능한 메르세데스-벤츠 드라이브 파일럿 시스템

벤츠 드라이브 파일럿은 SAE 레벨3 단계로 고속도로 등 특정 조건에서 시스템이 알아서 주행을 담당하는 단계다. 단 시스템 요청 시 운전자가 즉시 개입할 수 있도록 준비해야 한다. 현재 레벨3 자율주행을 세계 최초로 승인받고 출시한 것은 벤츠가 처음이다.

테슬라 완전자율주행(FSD)과 제너럴모터스의 슈퍼크루즈는 사실상 SAE 레벨2 단계로 손을 떼고 주행할 수 있고, 교차로 등에서 주행 지역을 확장하면서 '레벨2++'이라고도 부를 수는 있지만, 레벨3로 볼 수는 어렵다는 것이 업계의 평가다.

벤츠 드라이빙 파일럿은 고속도로에서 최대 시속 95㎞까지 자율주행을 할 수 있다. 차를 타고 고속도로의 가장 우측 차로를 달리기 시작하면 스티어링휠 양쪽 버튼에 초록불이 켜지면, 이를 동시에 눌러 자율주행을 시작한다.

시속 95㎞ 까지 고속도로 자율주행이 가능한 메르세데스-벤츠 드라이브 파일럿 시스템

이때부터는 운전자가 전방 주시를 하지 않고 양손을 떼고 자유롭게 활동할 수 있다. 다만 주행 중 차량의 우측에 새로운 차선이 생기면 자율주행 기능은 종료를 알리고 운전자가 직접 주행 조정을 이어받아야 한다.

실제로 자율주행을 하던 도중 주행 차선 옆으로 새로운 차선이 생기자 스티어링휠에 빨간불이 켜지며 자율주행 종료를 알렸다. 이 때문에 완전자율주행은 아니라는 지적도 나온다. 벤츠 드라이빙 파일럿은 고속도로 흐름이 양호하고 앞 차량과 간격이 적정하게 있어야 가능하기 때문이다.

또한 차량 외부 환경 등으로 시스템이 작동하지 않는 상황이 발생할 수 있다. 이날 주행 도중 자율주행 기능이 종료될 때 오류가 발생하면서 재시동 후 초기화를 거쳐 벤츠 드라이브 파일럿이 다시 작동하기도 했다.

자율주행 레벨3단계가 탑재된 메르세데스-벤츠 S클래스

벤츠는 드라이브 파일럿을 S클래스와 EQS에 탑재했다. 자율주행 시스템은 카메라, 센서, 라이다를 사용한다. 카메라만 활용하는 것보다 안전성을 중요시했다.

마르쿠스 쉐퍼 벤츠 최고기술책임자(CTO)는 "센서를 하나만 쓰는 방식으로는 벤츠의 안전 기준을 만족시킬 수 없다"고 말한 바 있다.

관련기사

벤츠 드라이브 파일럿은 5천950유로(968만원)대 옵션으로 이미 드라이브 파일럿이 탑재된 차량은 옵션 구매 후 무선 업데이트로 이용할 수 있다. 다만 국내 도입은 아직 미정이다.

한편 이날 벤츠 레벨2++ 자율주행 체험도 진행했다. 레벨2++는 차량이 도심과 교차로 등에서 스스로 조향과 가속과 감속을 진행하는 기능으로 국내 도입을 검토하고 있다. 이날 도심 내 지역을 주행하면서 스스로 차선을 변경하고 멈추는 등 자율주행에 가까운 기능을 보여줬다.