애플 시리·AI 검색 개발 총괄도 퇴사…핵심 인재 이탈 가속

애플에서 인공지능(AI) 음성 비서 '시리'와 차세대 AI 웹 검색 시스템 개발을 총괄해온 로비 워커 수석이사가 회사를 떠난다.

13일(현지시간) 블룸버그 등 외신 보도에 따르면 익명의 관계자는 워커 수석이사가 다음 달 애플을 떠날 예정이라고 전했다. 이후 행보에 대해선 아직 공개되지 않았다.

워커 이사는 오랫동안 애플 AI 전략의 핵심 역할을 맡아왔다. 그는 존 지안안드레아 AI 총괄에게 직접 보고하는 핵심 임원 중 한 명으로, 최근까지 '답변·정보·지식(Answers, Information and Knowledge)' 팀을 이끌며 AI 기반 웹 검색 시스템 개발에 집중했다.

애플 로비 워커 수석이사(이미지=shofco)

이 시스템은 오픈AI의 챗GPT나 퍼플렉시티와 경쟁할 수 있는 차세대 플랫폼으로 내년 출시가 예정돼 있다.

그는 올해 초까지 시리 총괄을 맡았으나 애플이 약속했던 시리 대규모 업그레이드가 연이어 지연되면서 조직 개편이 단행됐다. 이후 시리 관리 권한은 소프트웨어 부문을 책임지는 크레이그 페더리기 부사장에게 이관됐으며, 이는 곧 워커 이사의 권한이 크게 축소됐음을 보여준다.

워커 이사는 지난 3월 열린 내부 회의에서 시리 개발 지연에 대한 비판을 직접 받기도 했다. 그는 당시 "우리는 수백 마일을 헤엄쳐 기네스북 신기록을 세울 만큼 성과를 냈지만, 하와이까지 가지 못했다는 이유로만 비난받고 있다"며 불만을 드러냈다.

관련기사

최근 애플 AI 조직에서는 인재 이탈이 잇따르고 있다. 루오밍 팡 전 AI 모델 팀 리더는 여러 엔지니어, 연구원들과 함께 메타로 이직했으며, 검색 서비스 임원 프랭크 추도 메타로 자리를 옮겼다. 특히 메타가 상반기부터 적극적으로 인력을 확보하면서 애플의 인재 유출은 더 빨라지고 있다.

이처럼 핵심 인력이 경쟁사로 이동하면서 애플이 AI 경쟁에서 뒤처지는 것 아니냐는 우려가 커지고 있다. 실제로 애플 주가는 올해 들어 약 7% 하락했다. 다만 지난 금요일 뉴욕 증시에서는 1.7% 반등해 주당 233.93달러에 거래됐다. 전문가들은 워커의 퇴사가 애플 AI 전략의 불확실성을 더욱 키울 수 있다고 분석한다.