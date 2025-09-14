배민, 대·중소기업·농어업협력재단과 동반성장 협력

배달의민족(배민) 운영사 우아한형제들(대표 김범석)은 대·중소기업·농어업협력재단 (상생협력재단)과 ‘배달플랫폼 상생협력 생태계 강화를 위한 동반성장 협약’을 맺었다고 14일 밝혔다.

이번 협약은 지난 11일부터 사흘간 서울 강남구 SETEC에서 중소상공인희망재단 주관으로 열린 'K-라이프스타일페스타, 소리소문마켓' 행사에서 진행됐다. 배민과 상생협력재단은 중소상공인과의 동반 성장을 목표로 우수 상품의 전국 유통망 확대, 안정적 사업 운영을 돕기 위한 안전망 구축, 디지털 및 법률적 문제 역량 강화 등을 위해 협력해 나가기로 했다.

지난 12일 서울 강남구 SETEC에서 김중현 우아한형제들 가치경영실장(사진 왼쪽)과 변태섭 대·중소기업·농어업협력재단 사무총장이 배달플랫폼 상생협력 생태계 강화를 위한 동반성장 협약 체결을 기념해 사진을 촬영하고 있다. (사진=우아한형제들 제공)

이를 위해 상생협력재단은 공동 사업 기획 및 행정 사항을 지원하는 한편, 협약 성과를 대외적으로 홍보하고 동반성장 우수사례 발굴 및 확산에 기여한다. 배민은 플랫폼 시스템의 안정적 운영에 힘쓰고 중소상공인 영업 활동에 도움이 되는 정보를 공유하며 소통을 강화해 상생협력 문화를 널리 알리는 데 노력할 계획이다.

한편 배민은 'K-라이프스타일페스타, 소리소문마켓' 행사 참여해 ‘함께가게’를 비롯한 상생 사업도 홍보했다. 지난해 7월 서비스를 시작한 ‘함께가게’는 지역 사회에 가치 있는 중소상공인 가게의 온라인 판로 확대를 돕는 배민 상생관이다. 기존 배민 입점 가게들 중 ‘다회용기 이용 매장’, ‘정기 기부 실천 매장’ 등에 해당하는 가게를 상생관에 추가 노출하고 홍보와 판촉을 지원한다.

관련기사

이 외에도 중소상공인 대상의 대출 보증지원, 외식업주 자녀 장학금 프로그램인 ‘우아한 사장님 자녀 장학금’, 갑작스러운 질병이나 사고로 의료비 마련에 어려움을 겪는 업주를 위한 ‘우아한 사장님 살핌기금’ 등 자체 상생 사업과 함께 온라인 브랜드 소상공인 육성사업 'TOPS 프로그램'과 같은 정부 및 기관협력 사업도 소개하며 소상공인과의 상호 협력 및 네트워크 장을 마련했다.

김중현 우아한형제들 가치경영실장은 "행사 기간 많은 중소상공인과 방문객들이 동반성장에 관심을 가져 주시고 방문해 주셔서 감사드린다"며 "중소상공인들을 위한 내부적 노력은 물론 다양한 대외 협력 관계에도 최선을 다하겠다"고 말했다.