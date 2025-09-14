LGU+, 국제 무대서 ‘보이스피싱 탐지 기술’ 공개

LG유플러스가 전세계 보안·과학·법률 분야 관계자들이 모이는 국제적 행사에서 AI 앱 익시오에 탑재된 ‘보이스피싱 탐지 기술’을 선보인다고 14일 밝혔다. 전세계 최초로 상용화한 온디바이스AI 기반의 피싱 차단 기술을 소개함으로써, 자체 확보한 AI 기술력을 글로벌 시장에 알린다는 계획이다.

회사는 15일부터 인천과 서울에서 각각 열리는 ‘한-아시아 법과학·법의학 총회’와 ‘제 47차 글로벌 프라이버시 총회(GPA)’에 참여해 익시오 전시 부스를 운영한다. 전시 부스를 방문한 고객들은 익시오의 보이스피싱 탐지 기술과 AI를 활용한 위변조 목소리를 찾아내는 ‘안티딥보이스’, AI로 합성한 영상을 탐지하는 ’안티딥페이크’ 등을 직접 체험할 수 있다.

이번 전시 부스 운영은 전세계적으로 통신망을 활용한 피싱 범죄 피해 우려가 커지고 있는 가운데, 국내에서 개발한 선진적인 기술을 전세계 관계자들에게 알리기 위해 마련됐다.

LG유플러스가 참여하는 ‘한-아시아 법과학·법의학 총회’는 아시아지역 내 국과수와 유사한 법과학·법의학 기관들의 총회로, 올해 행사는 국립과학수사연구원 창립 70주년을 맞아 한국에서 개최된다. 오는 15일부터 19일까지 인천에서 열리며, 전세계 법의학 기관장과 법의학자 등 1천여명이 참석할 예정이다.

이번 행사에서 LG유플러스는 익시오 전시부스 뿐만 아니라 AI 기반의 보이스피싱 탐지 기술을 소개하는 발표도 진행한다. 오는 17일 키노트에는 LG유플러스 최윤호 AI Agent 추진그룹장이 발표자로 나서 ‘범죄 예방으로 활용되는 AI 테크 익시오’를 주제로, AI 기술과 과학수사 데이터를 활용한 보이스피싱 피해 예방 효과 등을 소개할 예정이다.

아울러 LG유플러스는 15일부터 19일까지 서울에서 열리는 ‘GPA 2025’에서도 익시오 전시 부스를 운영한다. 이 행사는 개인정보 분야에서 가장 오래되고 영향력 있는 국제회의로, 개인정보보호위원회의 주최로 열린다. 올해는 ‘인공지능 시대의 개인정보 이슈’를 주제로 진행되는 만큼 LG유플러스는 익시오 체험부스를 통해 온디바이스AI 기반의 보이스피싱 탐지 기술을 알릴 계획이다.

최윤호 LG유플러스 AI Agent 추진그룹장은 “보이스피싱은 개인정보 보호와 범죄 예방이라는 두 영역이 교차하는 사회적 문제”라며 “글로벌 전문가들과 함께 논의하는 자리에서 익시오를 소개함으로써 한국의 앞선 AI 보안 역량을 알리고, 안전한 디지털 환경을 조성하는 데 기여하겠다”고 말했다.