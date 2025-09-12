생성 AI 써본 직장인 10명 중 4명 "내 업무 대체되는 거 아냐?"

챗GPT를 비롯한 생성형 AI가 빠르게 확산되면서, 사회 전반에서 AI 활용과 영향에 대한 관심이 높아지고 있다.

AI 기술이 생활과 일터 곳곳에 스며들며 생산성 혁신과 동시에 일자리 불안까지 불러일으키는 가운데, 데이터 컨설팅 기업 피앰아이(PMI)는 ‘GS&패널’을 통해 전국 만 20-69세 성인 남녀 1천 명을 대상으로 ‘AI 활용 및 인식 조사’를 진행했다. 이번 조사에서는 AI 서비스 사용 현황과 인식, 활용 목적에 대해 다뤘다.

“AI 서비스 사용” 64.7%... 20·30대 매일 활용 비율 가장 높아

인간 대 로봇 자료 이미지(생성=챗GPT)

인공지능 AI 서비스를 ‘사용한다’는 응답은 전체의 64.7%로 나타났으며, ‘매일 1회 사용한다’는 18.2%로 나타났다. ‘사용하지 않는다’ 응답도 35.3로 나타났다. 특히 20대(24.6%)와 30대(28.8%)에서는 다른 연령층에 비해 ‘매일 1회 사용한다’는 응답 비율이 높아, 젊은 층에서의 활용도가 두드러졌다.

AI 서비스의 유료 사용 여부를 묻는 질문에서는 ‘무료 버전만 사용한다’가 74.3%로 가장 높게 나타났다. 이어 ‘현재 유료로 사용 중이다’(21.6%), ‘과거에 유료로 사용한 적이 있다’(4.1%)의 항목이 뒤를 이었다. 유료로 사용 중인 연령대는 30대(37.6%), 20대(32.2%)가 가장 높게 나타났으며, 40대(19.3%), 50대(9.2%), 60대(7.8%) 순으로 나타났다.

AI 서비스 유료 이용자들의 월 지출 금액은 ‘3만원 미만’이 60.8%로 가장 높았다. 그 외에도 ‘3만원~5만원 미만’(22.3%), ‘5만원~10만원 미만’(13.4%), ‘20만원 이상’(1.9%), ‘10만원~20만원 미만’(1.6%) 순으로 지출 금액이 확인됐다.

10명 중 7명 '챗GPT' 사용

AI 서비스 브랜드 이용 비율로는 ‘챗GPT’가 72.9%로 가장 많이 사용되는 것으로 나타났다. 이어, ‘구글 제미나이’(34.9%), ‘에이닷’(18.6%), ‘뤼튼’(11.8%), ‘마이크로소프트 코파일럿’(10.2%), ‘퍼플렉시티 AI’(7.9%), ‘딥시크’(5.1%), ‘클로드’(4.9%), ‘기타’(0.8%) 순으로 조사됐다.(복수 응답 결과)

최근 4개월간 AI 서비스 브랜드 관련 네이버 뉴스 데이터 분석에서도 챗GPT 관련 보도가 다른 서비스보다 월등히 많은 수준을 유지하고 있는 것으로 확인했다.

현재 사용 중인 AI 서비스

AI 서비스, 진입 경로 다양… 업무 효율성 체감 뚜렷

AI 서비스 이용을 처음 시작한 계기에 대한 응답은 ‘업무 필요로 인해’(33.2%)와 ‘주변 지인의 추천으로 인해’(31.5%)가 비슷한 비율로 나타났다. ‘온라인 뉴스를 통해’(27.2%), ‘회사 교육/세미나로 인해’(6.6%)도 뒤이어 나타난 것으로 확인했다 . 연령대별로는 20대(41.8%)와 30대(41.4%), 40대(37.4%)에서는 ‘업무 필요’가 1위를 차지했으나, 반면 50대(37.1%), 60대(40.4%)는 ‘온라인 뉴스’가 첫 사용 계기의 주된 요인으로 꼽혔다.

AI 서비스가 업무 효율성에 미치는 영향에 대해서는 전체 응답자의 61.3%가 ‘도움이 된다’고 답했다. 이어 ‘보통이다’(31.0%), ‘별로 도움이 되지 않는다’(5.8%), ‘전혀 도움이 되지 않는다’(1.9%) 순으로 나타났다. 실제 업무에서의 활용 현황은 ‘사용한다’ 응답이 45.4%로 가장 많이 나타났으며, 이 외에 ‘보통이다’(19.6%), ‘별로 사용하지 않는다’(19.1%), ‘전혀 사용하지 않는다’(15.9%)가 뒤를 이었다.

앞으로 AI 활용 비중..."더 늘어날 것"

추후 AI 서비스 활용 비중에 대한 전망에서는 ‘늘어날 것이다’ 응답이 63.4%로 가장 높게 나타났으며, ‘줄어들 것이다’ 응답은 4.8%에 불과해 전반적으로 AI 활용이 확대될 것이라는 인식이 우세했다.

AI 기술 발전이 앞으로 개인의 삶과 일에 미칠 영향에 대한 인식은 응답자의 64.1%가 ‘중요성이 커질 것’이라고 답했다. 세부적으로 ‘매우 중요해질 것’이라는 응답은 30대에서 23.1%로 가장 높았던 반면, 60대는 12.9%로 가장 낮게 나타나 세대간 인식 차이를 보였다.

AI가 본인의 업무를 대체될 가능성에 대해 묻는 질문에 대한 의견은 42.2%가 ‘대체될 가능성이 있다’고 응답했다. ‘잘 모르겠다’는 36.2%, ‘대체될 가능성이 없다’는 21.6%에 그쳤다. 특히, 30대(53.4%)와 40대(45.1%)에서 ‘대체될 가능성이 있다’는 응답이 가장 높아 AI로 인한 일자리 대체 우려가 두드러졌다. 이어 50대(41.1%), 60대(36.1%), 20대(30.0%) 순이었다.

피앰아이 관계자는 “이번 조사 결과는 AI 활용에 대한 관심이 세대 전반에서 공통적으로 확인된 점에서 의미가 있다”며 “향후 AI가 업무 현장에 더욱 깊숙이 자리 잡을 것으로 예상되는 만큼, 기업과 개인 모두가 균형 있는 시각을 갖고 대응할 필요가 있다”고 말했다.