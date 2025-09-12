호서대 정민혁 학생, 뉴욕 단편 애니메이션 페스티벌 'Best 3D Animation' 수상

호서대학교(총장 강일구)는 문화영상학부 정민혁 학생이 2025년 1학기 '영상제작실습1'(지도교수 진승현) 수업에서 제작한 애니메이션 작품 'Silent Spring'으로 국제적인 성과를 거두었다고 12일 밝혔다.

정민혁 학생의 작품은 최근 열린 '뉴욕 단편 애니메이션 페스티벌(New York Short Animation Festival)'에서 'Best 3D Animation' 부문 'Award Winner'로 선정되며 뛰어난 작품성과 창의성을 세계적으로 인정받았다.

'Silent Spring'은 현대 사회의 환경 문제를 감각적인 3D 비주얼로 형상화한 작품으로, 섬세한 연출과 메시지 전달력이 높은 평가를 받았다고 알려졌다.

이번 수상은 호서대학교 문화영상학부 학생의 국제 영화제·애니메이션 페스티벌 진출 가능성을 보여준 결과로, 후배 학생에게도 큰 자극과 영감을 줄 것으로 기대된다.

호서대학교 문화영상학부는 이번 수상에 대해 "학생들이 교과 과정에서 제작한 작품이 세계적인 무대에서 주목받았다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "창의적이고 실험적인 영상 교육을 강화해 국제적으로 경쟁력 있는 인재를 양성하겠다"고 전했다.