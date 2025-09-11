스토리, 오리진 서밋 2025 2차 연사 라인업 공개

스토리(대표 이승윤)가 오는 23일 서울 성수 앤더슨씨에서 블록체인 전문 미디어 블록웍스와 공동 개최하는 ‘오리진 서밋 2025’의 2차 연사 라인업을 11일 공개했다.

이번 행사에는 문화, AI, 블록체인, 금융을 대표하는 글로벌 리더들이 새롭게 합류해 지식재산(IP)이 AI 시대 핵심 실물자산으로 부상하는 흐름과 80조 달러 규모 시장 전망을 집중 조명할 예정이다.

새로 발표된 연사에는 ▲트론 창립자이자 HTX 글로벌 자문위원 저스틴 선 ▲아서 헤이즈 비트멕스 공동창업자가 포함됐다.

이들은 오리진 서밋에서 엔터테인먼트와 게임 IP, 디지털 아이덴티티, 실물자산 토큰화, AI 기반 창작 경제 등 폭넓은 주제를 다루게 된다.

이 외에도 오리진 서밋에는 ▲정경인 더블랙레이블 대표 ▲유동주 하이브 뮤직그룹 APAC 대표 ▲이성수 SM엔터테인먼트 최고 A&R 책임자 ▲이승규 더핑크퐁컴퍼니 공동창업자 ▲송재경 넥슨 공동창업자 겸 Verse8 고문 등이 연사 및 참석자로 참여한다.

또한 ▲샌딥 친찰리 스토리 최고 인공지능 책임자 ▲에이미 올덴버그 모건스탠리 투자운용 신흥시장 주식 총괄 ▲레이헤인 샤리프-애스커리 그레이스케일 매니징 디렉터 ▲루카 네츠 퍼지펭귄 창업자 ▲얏 시우 애니모카 브랜즈 회장 등 글로벌 금융 및 블록체인 업계 주요 인사들도 무대에 오른다.

이승윤 스토리 대표는 “IP가 창작과 문화의 근간임에도 불구하고 여전히 유동성이 부족하고 단편적으로만 존재해 시장에서 제 가치를 온전히 인정받지 못하고 있다”며, “이번 오리진 서밋은 AI, 블록체인, 금융, 문화 리더들이 함께 모여 IP 실물자산의 새로운 가능성을 제시하는 장이 될 것”이라고 말했다.