스테이지파이브, 시어스랩과 AI 글래스 사업 공동 추진

스테이지파이브는 11일 비전AI 전문기업 시어스랩과 AI 웨어러블 디바이스 및 AI 통신 플랫폼 사업 협력을 위한 전략적 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약을 통해 양사는 AI 기술과 통신 인프라를 결합해 차세대 통신 서비스와 맞춤형 디바이스 시장 개척을 본격화할 계획이다. 양사는 시어스랩의 AI 글래스를 기반으로 스테이지 파이브 전용 공동 기획·개발을 추진하며 패션, 스포츠, 엔터테인먼트, 기술 등 다양한 산업 파트너와의 협력 모델을 발굴해 맞춤형 디바이스를 선보일 예정이다.

특히 이번에 선보일 AI 글래스는 메타의 ‘레이밴 메타’와 유사한 일상 착용형 모델로, 시어스랩의 ‘AInoon(에이아이눈)’을 기반으로 스테이지파이브 전용 모델을 개발한다. AInoon은 스테이지파이브를 시작으로 다른 산업 파트너들과도 협력 가능한 개방형 플랫폼으로 확장해 나갈 예정이다.

스테이지파이브는 자사 서비스와 연계된 브랜딩과 유통을 담당하고, 시어스랩은 제품 개발 및 공급을 맡는다. 또한 스테이지파이브가 추진 중인 AI 통신 플랫폼 사업에 시어스랩이 AI 기술 파트너로 참여한다.

양사는 AI 웨어러블 디바이스를 통신 서비스와 연계해 대표적인 K-AI 디바이스 모델로 육성하고, 전략적 협력 파트너 네트워크를 활용해 사업 영역을 확장해 나갈 계획이다. 아울러 시어스랩의 비전·음성 인식 엔진을 스테이지파이브 통신 서비스에 적용해 ▲AI 상담 ▲맞춤형 요금제 추천 ▲로밍 어시스턴트 등 차별화된 고객 경험을 제공할 예정이다.

스테이지파이브는 국내 출시를 시작으로, 해외 통신 파트너십을 통해 글로벌 유통 및 로밍 패키지 사업으로 영역을 확장할 계획이다. AI 디바이스와 AI 통신 플랫폼을 결합한 모델을 해외 시장에 선보여, K-테크 중심의 글로벌 성장 기회를 창출해 나갈 방침이다.

관련기사

정진욱 시어스랩 대표이사는 “한국형 AI 글래스를 스마트폰을 잇는 차세대 AI 디바이스로 성장시키겠다”며 “AI 글래스를 통해 고객이 일상에서 AI를 직접 체감하는 가치를 높이고 새로운 시장을 열어가겠다”고 말했다.

서상원 스테이지파이브 대표이사는 “이번 협력은 AI 웨어러블과 AI 통신 플랫폼을 결합해 차세대 통신 패러다임을 선도할 중요한 계기가 될 것”이라며, “이를 통해 AI 커뮤니케이션 플랫폼 기업으로서의 입지를 더욱 확고히 하고, 순수 국내 기술을 기반으로 K-AI 디바이스·솔루션의 글로벌 확장을 본격화하겠다”고 밝혔다.