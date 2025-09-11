[인사] 국토교통부

◇국장급 전보 ▲국토정보정책관 박정수

국토교통부

