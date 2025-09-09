ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 환경부
인사
입력 :2025/09/09 17:59
주문정 기자
◇과장급 전보 ▲미래폐자원순환이용추진단 부단장 심은수
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
환경부
