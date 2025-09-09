[인사] 환경부

◇과장급 전보 ▲미래폐자원순환이용추진단 부단장 심은수

