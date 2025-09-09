'산업안전 라이다' 나노시스템즈, 프리A 투자 유치

3D 라이다 센서 전문기업 나노시스템즈는 대성창업투자로부터 프리 시리즈A 투자를 유치했다고 9일 밝혔다.

지난해 블루포인트파트너스로부터 시드 투자를 받은 데 이어, 1년 만에 후속 투자에 성공했다.

나노시스템즈는 플래시 방식 3D 라이다 센서를 자체 개발·양산하고 있다. 플래시 방식은 근거리 사물의 좌표와 거리를 이미지 형태로 형상화할 수 있다. 비전 AI와 접목한 응용 분야에서 높은 활용도를 보인다.

나노시스템즈 3D 라이다 센서 (사진=나노시스템즈)

이를 바탕으로 산업용 로봇 및 안전 모니터링 솔루션에 적용해, 제조 현장에서 작업자의 위치·위험 상황을 정밀하게 파악할 수 있도록 하고 있다.

중대재해처벌법 시행으로 산업현장 안전 규제가 강화되면서, 제조업 공정에서 로봇과 작업자의 충돌 위험을 실시간으로 감지·차단하는 수요가 늘고 있다. 나노시스템즈는 이 시장 변화에 맞춰 산업용 로봇 안전 솔루션을 적용해 매출을 확대하고 있다.

나노시스템즈는 이번 투자를 바탕으로 산업안전 솔루션 고도화와 더불어, 휴머노이드 및 피지컬 AI로 라이다 기술을 확장하는 중장기 전략을 추진할 계획이다. 이를 통해 산업 안전뿐 아니라 로봇·스마트팩토리 전반으로 응용 범위를 넓힌다는 목표다.

대성창업투자 관계자는 "나노시스템즈는 산업용 로봇 및 안전 분야에 최적화된 라이다 개발 및 사업화까지 성공한 기업"이라며 "이번 투자를 통해 양산 체계를 갖춰 매출 확장과 글로벌 진출까지 가능할 것"이라고 말했다.