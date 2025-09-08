비알랩, LG전자와 수면 선행연구 맞손

슬립테크 기업 비알랩은 LG전자와 수면에 대한 선행 연구를 위한 전략적 협약을 체결했다고 8일 밝혔다.

양사는 이번 협약으로 개인별 수면 단계에 따른 맞춤화된 수면 환경을 제공하기 위해 함께 연구할 계획이다. 벤자민AI가 담당하는 수면 측정·개선 기능을 LG전자 스마트홈 기기가 씽큐 앱으로 연동한다.

비알랩 '벤자민AI' 매트리스와 씽큐 앱이 연동되면, 사용자는 앱에서 실시간 휴식 상태, 입면과 수면 단계, 수면 자세, 수면 이상 상태 등 벤자민AI가 실시간으로 측정하는 핵심 데이터를 직접 확인할 수 있다.

슬립테크 브랜드 벤자민 AI (사진=비알랩)

벤자민AI는 수면 개선·생활 측정·코칭을 담당하며, LG전자와의 연동을 통해 가전과 실내 환경이 사용자의 수면 단계에 맞춰 자동으로 최적화될 수 있도록 제공할 예정이다.

비알랩은 비접촉 기반 알고리즘으로 ▲깊은 수면 강화 ▲입면 시간 단축 ▲기상 시 수면 관성 완화 등 수면에 직접 작용하는 기능을 제공한다. 이번 협력으로 데이터가 LG 씽큐 서비스와 연결돼 조명·온도·습도 등 수면 단계에 맞춘 자동 최적화 경험으로 확장된다.

이종민 비알랩 대표는 "AI 수면 데이터와 스마트홈 자동화가 결합된 새로운 표준을 제시하는 중요한 전환점"이라며 "벤자민AI 데이터를 기반으로 수면 주기별 자동화 시나리오를 지속 고도화해, 사용자들이 별도 조작 없이 오롯이 수면에 몰입할 수 있는 환경을 제공하겠다"고 말했다.

비알랩은 AI 슬립테크 브랜드 벤자민AI를 통해 토퍼·매트리스 제품을 선보이고 있다. 사용자는 눕기만 해도 상태가 실시간으로 정밀 측정되며, 정확도는 수면다원검사(PSG)에 준한다.

또한 비알랩은 임상 연구, 논문, 의료기기 인허가, 특허 등 객관적 근거를 축적해왔다. 서울대병원 등과의 연구를 통해 ▲깊은 수면 강화 ▲입면 시간 단축 ▲기상 시 수면 관성 완화의 유효성을 입증했으며, 의료기기 품목허가 및 제조 허가를 보유하고 있다. 관련 특허도 국내외로 확대 중이다.