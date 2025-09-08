비글루, 숏드라마 '해야만 하는 쉐어하우스 시즌2' 11일 공개

스푼랩스(대표 최혁재)가 운영하는 숏드라마 플랫폼 ‘비글루’가 글로벌 연애 예능 숏드라마 ‘해야만 하는 쉐어하우스’ 시즌 2를 11일 단독 공개한다.

비글루 대표 오리지널 IP인 해야만 하는 쉐어하우스는 전 연인과 연애 예능에 출연한다는 설정으로 여섯 남녀의 엇갈린 감정과 애정 전선을 그려낸 작품이다. 지난해 11월 시즌 1 공개 이후 일본·대만·동남아·북미·유럽 등에서 큰 인기를 얻었다. 제작비 대비 20배 이상의 수익을 달성, 올해 상반기 매출 70% 이상을 글로벌에서 기록했다.

총 58부작으로 전편 동시 공개되는 이번 시즌 2에서는 총 3억원의 상금과 한층 강화된 일일·히든 미션, 이벤트가 더해졌다. 10일간의 합숙 기간 동안 참가자들은 매일 밤 정해지는 침대 메이트와 스킨십을 1회 필수적으로 진행하며 이를 통해 상대방의 심박수를 120 이상 올리면 점수를 획득, 최종 총점이 가장 높은 참가자가 우승 상금을 차지한다.

비글루, 글로벌 인기 숏드라마 ‘해야만 하는 쉐어하우스 시즌 2’ 단독 공개

특히, 점수가 0점까지 차감되면 중도 하차하는 강제 퇴소 제도 도입과 함께 시즌 1에서 호응을 얻었던 캐릭터들과 새롭게 등장한 캐릭터들 간의 긴장감이 시청자들에게 더욱 자극적인 재미를 선사할 전망이다.

연출은 에스파, 슈퍼주니어, 소지섭, 이동욱 등 국내외 톱 아티스트들의 뮤직비디오와 CF를 제작한 프로덕션 ‘쟈니브로스’ 소속 이사강 감독이 맡았다. 90만 인플루언서 장은비를 비롯해, 아이돌 그룹 남녀공학·파이브돌스 출신 배우 민하람과 배우 이윤서, 장의수, 안준원, 주혜원 등이 출연한다.

관련기사

비글루는 향후 글로벌 시장을 겨냥한 자체 IP 개발과 차별화된 콘텐츠 전략을 위해 인하우스 제작 역량을 지속 확대할 계획이다. 올 가을에는 네 번째 인하우스 제작 숏드라마가 론칭을 앞두고 있다.

스푼랩스의 비글루 관계자는 “‘해야만 하는 쉐어하우스’ 시즌 2는 리얼리티 예능과 연애 심리 게임을 결합해 매회 예측할 수 없는 반전과 치열한 감정 대립을 그려낸 작품”이라며 “앞으로도 숏드라마 특유의 빠른 전개와 몰입감을 살린 중독성 있는 콘텐츠를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.