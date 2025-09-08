엔씨, '지스타 2025' 메인 스폰서 참가…단독 300부스 '최대 규모'

엔씨소프트(공동대표 김택진·박병무)는 국내 최대 게임 전시회 '지스타(G-STAR) 2025'에 참가한다고 8일 밝혔다. '지스타 2025'는 오는 11월 13일부터 16일까지 부산 해운대구 벡스코(BEXCO)에서 나흘간 열린다.

엔씨는 '지스타 2025'의 메인 스폰서를 맡는다. B2C관에 대규모 전시관을 마련해 게임 이용자들과 직접 만나며, 단독 300 부스 규모의 최대 전시 공간에서 신작 라인업을 공개할 계획이다.

엔씨소프트는 몰입도 높은 게임 시연과 관람객들이 직접 참여할 수 있는 참여형 이벤트 등 다양한 현장 프로그램을 운영한다. 현장을 찾은 이용자들이 차별화된 경험을 할 수 있도록 최적의 공간을 선보일 계획이다.

출품작을 포함한 자세한 정보는 엔씨소프트 지스타 공식 홈페이지를 통해 순차적으로 공개한다.