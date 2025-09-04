고려대 정보보호대학원, 네덜란드 사이버 대사 특강 12일 개최

고려대 정보보호대학원은 오는 12일 오후 3시 네덜란드 외교부 사이버 업무 특임대사(Ambassador at Large for Cyber Affairs) 에른스트 누르만(Ernst Noorman)을 초청해 하나스퀘어 멀티미디어룸 B115호에서 특별 강연을 개최한다고 4일 밝혔다.

강연 주제는 'Netherlands International Cybersecurity Strategy in Action: Netherlands-Republic of Korea Cooperation in the Indo-Pacific'이다. 이번 강연에서 누르만 대사는 인도·태평양 지역에서의 사이버 보안 전략과 함께 한국과 네덜란드가 사이버 및 인공지능(AI) 등 신기술 분야에서 구축해 온 긴밀한 협력 관계를 소개한다.

고려대는 2019년 블록(Blok) 네덜란드 외교장관의 고려대 방문 및 특강을 계기로 네덜란드와의 협력을 꾸준히 이어오고 있다. 한국과 네덜란드 양국은 사이버 보안 및 AI 분야의 책임 있는 활용을 주제로 긴밀한 국제 협력을 펼쳐왔다.

네덜란드 정부는 지난 2013년 서울 사이버스페이스 총회에 이어 2015년 헤이그에서 총회를 개최했고, 최근에는 2023년과 2024년에 '인공지능의 책임 있는 군사적 이용(REAIM) 회의'를 헤이그와 서울에서 교대로 공동 주최하는 등 양국 간 협력은 더욱 강화되고 있다.

에른스트 누르만 대사는 네덜란드 외교부를 비롯해 여러 부처에서 오랜 외교 경력을 쌓아왔다. 사이버 업무 특임대사로 임명되기 전까지 지난 13년간 네덜란드 대사로 부르키나파소, 수리남, 아프가니스탄, 콜롬비아에 각각 파견됐다. 이전에는 재무부 유로팀에서 네덜란드의 유로화 도입을 담당했으며, 내무부 및 왕국관계부에서 카리브 네덜란드의 헌법 개정을 위한 재정 협상을 이끌었다. 또 주니어 외교관으로 인도와 탄자니아에서 근무한 바 있다. 암스테르담 출생으로, 암스테르담 대학교에서 경제학 석사학위를 취득했다.