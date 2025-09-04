인공강우 기술의 오늘과 내일을 논한다

‘기후위기 시대, 인공강우 기술 발전 방향 모색을 위한 토론회’ 개최

2025/09/04

기상청은 국회 환경노동위원회 소속 김위상 국회의원의 주최로 4일 국회의원회관 제7간담회의실에서 ‘인공강우 기술 수준 진단과 미래 발전 방향’ 정책토론회를 개최했다.

이날 토론회는 대형 산불 등 각종 기후재난이 증가함에 따라 인공강우 기술 현황을 점검하고 앞으로의 발전 방향을 모색하기 위하여 마련됐다.

이미선 기상청장(앞줄 왼쪽 두 번째)과 김위상 국회의원(앞줄 왼쪽 세 번째)이 4일 열린 ‘인공강우 기술 수준 진단과 미래 발전 방향’ 정책토론회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.

토론회에서는 기상청 인공강우 실험 및 연구 현황, 인공강우 선진기술 현황 및 전망에 대한 주제발표에 이어 고려대학교 유철상 교수가 좌장을 맡은 토의에서는 학계와 기상청 전문가가 참석하여 인공강우 국외 사례, 수치예측모델 개발 등 인공강우 기술개발 향상 방안에 관한 토론이 펼쳐졌다.

이미선 기상청장은 “기후위기 시대를 맞아 최근 전 세계적으로 다양한 기후재난을 경험하고 있는 가운데, 우리나라 인공강우 기술의 현주소를 진단하고 효과성과 안전성을 갖춘 인공강우 기술의 미래 발전 전략을 마련하는 중요한 계기가 되길 기대한다”고 밝혔다.

