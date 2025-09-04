국립공원 명소, 교통약자 차량 이동 지원서비스 시범운영

환경부 산하 국립공원공단(이사장 주대영)은 25일부터 11월 30일까지 교통약자를 대상으로 국립공원 명소까지 차량 이동을 지원하는 서비스를 시범 운영한다고 3일 밝혔다.

이번 서비스는 차량 통제나 장시간 도보로 방문이 어려운 국립공원 명소에 장애인·고령자 등 교통약자가 쉽게 방문할 수 있도록 돕기 위해 기획했다. 북한산·무등산 등 12개 국립공원 17개 명소에서 진행되며 동반가족도 함께 이용할 수 있다.

주왕산국립공원 주산지

참여 신청은 오는 8일부터 17일까지 국립공원 예약시스템에서 하면 된다. 추첨을 통해 총 300팀(팀당 최대 6명, 1인당 최대 2회 이용)을 선정한다. 추첨 결과는 19일에 발표한다. 잔여분은 선착순 접수로 진행된다.

다만, 탐방객이 집중되는 가을 성수기와 기상 악화 시에는 이용객 안전상 서비스를 운영하지 않는다. 국립공원별 여건에 따라 서비스가 제한될 수 있으므로 예약 전에 안내사항을 확인해야 한다.

주대영 국립공원공단 이사장은 “국립공원 접근성을 높여 교통약자도 안전하고 편리하게 탐방할 수 있도록 이번 서비스를 마련했다”며 “앞으로도 누구나 차별 없이 국립공원 아름다움을 즐길 수 있는 탐방환경을 만들어 가겠다”고 밝혔다.