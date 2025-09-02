전기차 선택지 늘렸더니…BMW그룹, 전동화 판매 누적 300만대 넘겼다

BMW그룹이 플러그인 하이브리드 모델(PHEV)과 순수전기차(BEV)를 포함한 전동화 모델의 누적 판매량이 300만대를 돌파했다고 2일 밝혔다.

BMW그룹은 지난달 27일 독일 뮌헨 공장에서 BMW 3시리즈 PHEV 모델을 고객에게 인도하며, 전동화 모델 300만 대 판매를 달성했다. 이 중 150만대 이상이 순수전기차로 전동화 차량이 BMW그룹의 핵심 제품 중 하나임을 보여주는 의미 있는 성과다.

BMW그룹의 전동화 모델 판매량은 지속적인 성장세를 이뤄왔다. 특히 올해 상반기에는 전체 판매 실적 중 25% 이상이 전동화 모델일 만큼 고공행진을 기록하는 중이다.

BMW 330e

전 세계에서 전동화 모델 비중이 가장 높은 시장은 유럽이다. BMW그룹의 전동화 모델 중 60% 이상이 유럽에서 판매됐다. 유럽은 전동화 모델 선호도가 높다. BMW그룹의 유럽 판매량 중 40% 이상이 전동화 모델이다. 올해는 PHEV가 인기를 끌며 판매량을 견인했다.

국내에서도 BMW그룹 전동화 모델의 성장세는 뚜렷했다. BMW는 올해 1월부터 7월까지 전동화 모델을 총 6천846대 판매했다. 이는 전년 대비 18.3% 증가한 수치다. 미니는 825대의 순수전기차를 판매했다. 이는 국내 판매된 미니 차량 5대 중 1대가 순수전기차인 셈이다.

이러한 성과의 기반에는 전동화 시대로의 전환 속에서도 브랜드 고유 가치를 지킨 BMW그룹의 브랜드 전략이 있다.

더 뉴 올-일렉트릭 미니 컨트리맨 SE ALL4

BMW그룹은 고객에게 보다 폭넓은 선택지를 제공하기 위해 전기차 라인업을 확대하고, 고객 중심의 충전 인프라 구축 및 차량 관리 시스템의 혁신을 통해 편의성과 만족도를 높여왔다.

요헨 골러 BMW그룹 브랜드·세일즈 부회장은 "2025년 상반기 BMW 그룹이 판매한 차량 4대 중 1대 이상이 전동화 모델"이라며 "BMW 전동화 차량 300만대 인도는 BMW 그룹의 제품 포트폴리오에서 전동화 모델이 핵심 요소임을 보여주는 가치 있는 성과"라고 전했다.

한편 BMW그룹코리아는 충전 인프라를 지속적으로 확대하며 프리미엄 전기차 시장에서의 리더십을 강화하고 있다. 지난 2023년 중장기 충전 인프라 확충 계획인 '차징 넥스트' 프로젝트를 통해 현재까지 전국에 총 2천500기의 전기차 충전기 설치를 완료했다. 연말까지는 총 3천기를 구축할 계획이다.