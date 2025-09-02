잡코리아 나인하이어 "ATS 무료 요금제 효과 톡톡”

핵심 인재 확보를 위해 채용관리솔루션(ATS)을 이용하는 기업이 늘어나고 있다. 최근 나인하이어는 비용과 인프라 문제로 도입을 미룬 기업을 위해 ATS 무료 요금제를 선보여 좋은 반응을 얻고 있다.

잡코리아(대표 윤현준) 채용관리솔루션 나인하이어는 오는 15일 정식 출시 예정인 신규 무료 요금제의 사전 신청 기업을 모집하고 있다. 공고, 지원자, 기간 제한 없이 전체 80% 유료 기능을 전면 무료 제공해 중소·스타트업 등 모든 기업이 부담 없이 솔루션을 도입할 수 있도록 마련했다.

회사에 따르면 사전 신청은 모집 일주일 만에 세 자릿수 이상 기업들이 몰렸다. 특히 그동안 비용적 제약에 있던 중소기업이 전체 90% 비율을 차지할 정도로 많은 수요가 있었다.

나인하이어 무료 플랜

나인하이어 관계자는 "그동안 제한적으로 ATS를 경험했던 다양한 산업군의 중소·중견 기업 위주로 예상보다 더 많은 문의와 신청이 오고 있다"고 설명했다.

나인하이어는 기업 경쟁력 향상을 이끌 수 있도록 ▲채용 홈페이지 빌더 ▲공고·지원서 통합 관리 ▲면접 일정 조율 ▲구조화 평가 ▲채용 데이터 분석 ▲채용 자동화 등 기능을 무료로 제공한다. 이외에도 채용플랫폼, 인적성, 코딩테스트, 인사시스템 등 25가지 연동 서비스와 자체 모바일 앱의 관리·알림 기능을 통해 인사담당자들의 즉각적이고 유연한 채용 업무를 지원한다.

관련기사

나인하이어는 15일까지 접수한 사전 신청 기업 대상으로 부가 혜택도 준비했다. 총 10개사를 선정해 현대, CJ, 카카오 등 제작 경험을 가진 전문 디자이너의 채용 홈페이지 제작을 지원한다. 타사 ATS를 이용 중일 경우 무료 데이터 이관 서비스도 제공한다. 이외에도 모든 기업에게 잡코리아 2천700만 회원 대상 추가 공고 게시 및 인재 검색 이용권 등 혜택을 부여한다.

정승현 나인하이어 사업 리드는 "그동안 ATS를 도입하지 않은 기업은 채용 업무 디지털 전환 및 기업 경쟁력 향상에 큰 효과를 볼 수 있을 것"이라며 "나인하이어는 국내 수많은 기업들에 ATS 보급 확산을 적극 지원하는 한편, AI 기반 추천·분석 등 채용 전 과정 자동화를 목표로 서비스 확장을 위해 노력하겠다"고 말했다.