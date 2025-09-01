미피와 마법 우체통 in 부산, 얼리버드 티켓 오픈

많은 사랑을 받아온 토끼 캐릭터 ‘미피’의 70주년을 기념하는 특별전 ‘미피와 마법 우체통 in 부산’이 9월 11일 광안리 포디움다이브M 개막을 앞두고, 최대 50% 할인된 가격으로 얼리버드 티켓을 오픈한다.

어린 시절 사용해 본 적 있을 법한 향기 나는 ‘미피펜’의 주인공 미피는 단순한 선과 선명한 색감으로 잘 알려진 캐릭터다. 1955년 네덜란드의 작가 딕 브루너(Dick Bruna, 1927-2017)가 아들에게 들려준 작은 토끼 이야기에서 탄생한 미피는 이후 70년 동안 전 세계에서 8천500만 부 이상 판매됐다.

이번 부산 전시는 지난 서울 전시에서 11만 명 이상의 관람객을 기록한 미피와 마법 우체통의 순회전으로, 집·학교·숲·꿈·스튜디오 등 여섯 개의 테마 공간을 통해 미피의 세계를 입체적으로 경험할 수 있다. 네덜란드에서 온 판화와 아카이브는 물론 인터랙티브 미디어 콘텐츠가 더해져, 단순한 캐릭터 전시를 넘어 예술적 감성과 시대적 가치까지 함께 느낄 수 있다.

'미피와 마법 우체통 in 부산' 미피 70주년 생일 기념전 서울 전시 현장 사진.

전시장에서는 미피가 가족, 친구, 이웃과 함께한 순간들을 담은 동화책이 펼쳐진다. 관람객은 작가가 전하고자 하는 편지로 가득 찬 ‘마법 우체통’이 된 전시장으로 들어가듯 관람을 시작하게 된다.

마지막에는 미피에게 편지를 전달할 수 있는 우체통도 마련되어 성인 관람객은 물론 가족 단위에게도 특별한 시간을 선사할 예정이다.

특히, 이번 부산 전시의 얼리버드 티켓을 구매할 경우 서울 전시에서 큰 인기를 얻었던 ‘한복 미피’ 한정판 인형을 받을 수 있는 복권 이벤트에 참여할 수 있다. 당첨되지 않아도 소정의 상품을 받을 수 있으며, 전시를 관람하는 관람객 전원에게는 70주년 특별 선물도 증정할 예정이다.

최대 50% 할인된 가격의 얼리버드 티켓은 오는 9월 10일까지 인터파크, 네이버를 통해 구매할 수 있다.

관련기사

이번 전시를 주최·주관하는 이민재 피플리 대표는 “미피와 마법 우체통 in 부산은 70년 동안 변치 않은 따뜻한 메시지와 함께 세대를 아우르는 감성을 담은 기획 전시”라며 “부산 관람객에게는 네덜란드의 분위기와 함께 예술가로서 미피의 작가인 딕 브루너의 원작을 접할 수 있는 소중한 기회가 될 것”이라고 말했다. 이어 “특히 상징적인 딕브루너만의 컬러를 통해 미피의 세계 속에 들어와 있는 듯한 경험을 하며 인생컷도 기대해도 좋다”고 덧붙였다.

피플리는 하리보월드·미피와 마법 우체통 서울전 등 다양한 전시 프로젝트를 성공적으로 개최해 온 전시 문화 콘텐츠 기업이다. 작품 전시를 넘어 관람객 참여형 콘텐츠를 개발하며, IP를 기반으로 미디어와 IP의 역사를 결합한 새로운 전시 문화의 흐름을 만들어가고 있다.