교원웰스, 미네랄황토 흙매트 출시

교원웰스는 건강침대 브랜드 흙표흙침대와 손잡고 '미네랄황토 흙매트'를 출시했다고 1일 밝혔다.

미네랄황토 흙매트는 흙침대 수준 온열 성능을 제공하면서 접근성은 높이고 가격 부담을 낮춘 토퍼형 제품이다. 누구나 쉽게 황토 효능을 경험할 수 있도록 교원웰스가 흙표흙침대와 협력해 선보였다.

황토는 가열 시 원적외선이 방출된다. 이때 방출된 원적외선이 신체의 혈액순환을 촉진해 체온을 유지하고 피로 회복과 근육통과 같은 통증을 완화하는 데 도움을 준다.

교원웰스 미네랄황토 흙매트 (사진=교원웰스)

흙매트는 국내산 황토볼 10.5kg을 적용해 퀸사이즈 흙침대의 90% 함량을 구현했다. 흙침대 원적외선 방출량과 동일한 수준으로 체온을 효과적으로 상승시키면서 가격은 흙침대 대비 78% 저렴한 것이 특징이다.

디자인은 교원웰스가 맡았다. 흙침대의 전통적이고 무거운 이미지를 현대적이고 세련되게 재해석했다. 미네랄을 표현한 육각 스티치와 흙 온기를 연상시키는 투톤 컬러가 특징이다.

사용자 편의 기능도 갖췄다. 좌·우 분리난방과 1℃ 단위 온도 조절로 생활 패턴에 따른 사용이 가능하고 수면모드는 수면 리듬에 맞춰 온도를 자동 조절해 숙면을 지원한다.

품질과 안전성 역시 입증됐다. 글로벌 섬유 품질 인증 '오코텍스'를 획득한 친환경 극세사 원단을 사용했으며, 22만 회 마모 테스트를 거쳐 내구성을 확보했다. 라돈과 포름알데히드 등 인체 유해 요소에 대한 시험도 통과했다.

교원웰스 관계자는 "지난해 선보인 흙침대 렌탈 서비스에 이어 편의성을 높인 토퍼형 흙매트를 출시하며 소비자 선택의 폭을 넓혔다"며 "건강 효능과 세련된 디자인을 갖춘 미네랄황토 흙매트는 다가올 추석 선물로도 좋은 선택지가 될 것"이라고 말했다.