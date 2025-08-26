"중국 공략 가속"…韓 게임 3종, 8월 中 외자 판호 획득

국내 게임 3종이 중국 정부의 외자 판호(게임 서비스 허가권)를 신규 획득해 중국 시장 진출의 발판을 마련했다.

26일 게임 업계에 따르면 ▲스마일게이트의 '카오스 제로 나이트메어' ▲라인게임즈의 '대항해시대 오리진' ▲에피드게임즈의 '트릭컬 리바이브'가 8월 중국 국가신문출판서의 외자 판호를 승인받았다.

스마일게이트의 '카오스 제로 나이트메어'는 아직 출시되지 않은 신작으로, '에픽세븐'을 성공시킨 바 있는 슈퍼크리에이티브가 개발했다. 중국 현지 퍼블리싱은 이미 '크로스파이어'를 통해 호흡을 맞췄던 텐센트가 맡는다.

8월 중국 국가신문출판서의 외자 판호 목록.

스마일게이트 관계자는 "카오스 제로 나이트메어는 글로벌 서비스를 준비하고 있으며 중국 역시 중요한 국가로 성공적인 진출을 위해 최선을 다하겠다"며 "구체적인 출시 일정은 정해지지 않았으며 현지 퍼블리셔인 텐센트와 긴밀하게 협업해 준비할 예정"이라고 밝혔다.

'대항해시대 오리진'의 중국 서비스명은 '대항해시대: 기원(大航海时代：起源)'이며, 현지 퍼블리싱은 성취게임즈가 맡는다. 중국 이용자를 대상으로 한 사전예약이 시작되었으며, 순차적으로 상세 정보를 공개할 예정이다.

관련기사

라인게임즈 관계자는 "다년간 '대항해시대 오리진'을 서비스하며 쌓아온 노하우와 글로벌에서 축적한 게임 서비스 경험을 바탕으로, 현지화 작업에 총력을 기울이는 한편 중국 게임 이용자들에게 '대항해시대 오리진'의 다양한 매력을 전달할 수 있도록 파트너사들과 협력을 강화한다는 방침"이라고 전했다.

에피드게임즈의 '트릭컬 리바이브'는 중국 최대 동영상 플랫폼 기업 빌리빌리가 서비스한다. 에피드게임즈 관계자는 "외자판호를 발급 받은만큼 중국 서비스를 위한 준비에 박차를 가할 예정"이라며 "현지 퍼블리싱을 맡은 빌리빌리의 중국 최대 동영상 플랫폼과의 시너지를 통해 좋은 성과를 낼 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.