삼성, 새 광고로 또 애플 저격…‘AI 이미지 생성 기능’ 강조

삼성전자가 광고를 통해 또 다시 애플을 저격했다고 폰아레나 등 외신들이 25일(현지시간) 보도했다.

삼성전자가 최근 유튜브를 통해 공개한 ‘진짜 업그레이드(The Real Upgrade)’라는 제목의 광고는 갤럭시Z폴드7와 아이폰의 모습으로 시작한다.

삼성전자가 갤럭시폰의 AI 기능을 강조하는 새로운 광고를 공개했다. (영상=삼성전자 미국법인 유튜브)

한 남성이 아이폰에는 없는 갤럭시폰의 인공지능(AI) 기반 이미지 생성 기능을 다른 남성에게 보여준다. 이어 "당신의 휴대폰이 그런 걸 할 수 있나요?"라는 질문과 함께 다른 남성이 짜증스럽게 아이폰을 던지는 장면으로 끝난다.

과거에도 삼성전자는 애플 제품을 조롱하는 광고를 여러 번 내놨다. 2011년 아이폰을 사기 위해 애플 스토어에서 긴 줄을 서는 모습을 비판했고, 2014년에는 갤럭시S5와 아이폰의 배터리 성능을 직접적으로 비교하며 아이폰 사용자를 ‘벽을 끌어안은 사람들(wall huggers)'이라고 조롱하기도 했다.

아이폰 사용자가 벽에 가까이 기대서 충전하고 있는 모습을 보여준 과거 갤럭시S25 광고 (사진=삼성전자 유튜브 채널 캡쳐)

작년에 애플은 M4 아이패드를 출시하면서 유압 프레스가 피아노, LP판 플레이어 등 인간의 창의성을 상징하는 물건을 짓뭉개고, 신형 아이패드 프로를 강조하는 ‘크러시(Crush)’ 광고를 공개했다. 이후 이 광고는 창작자 폄훼 논란에 휩싸였고 애플이 공식 사과하기도 했다.

삼성 언크러쉬 광고 (사진=삼성전자 유튜브 캡쳐)

이에 삼성전자는 ‘언크러시(Uncrush)’라는 이름의 갤럭시탭S9 홍보 영상을 공개해 좋은 평을 받기도 했다. 이 광고는 앞선 아이패드의 크러시 광고를 겨냥한 것으로 한 여성이 여러 물건들이 부서진 유압프레스와 잔해 위에 앉아 갤럭시 탭을 보며 부서진 기타를 연주한다. 이후 ‘창의성은 부서지지 않는다’(Creativity cannot be crushed)라는 문구로 마무리된다.

폰아레나는 이런 유형의 광고를 볼 때마다 복잡한 감정이 든다며, 한편으로는 제품을 돋보이게 만드는 저렴한 수법처럼 느껴지고 또 한편으로는 가볍게 재미있어 나쁘게만 보이지 않는다고 평했다.