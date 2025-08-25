김형석 슈퍼크리에이티브 공동대표 "카제나의 깊이...접근성 낮춰 풀겠다"

슈퍼크리에이티브 김형석 공동대표 겸 ‘카오스 제로 나이트메어’ 총괄 디렉터는 신작의 장르를 ‘로그라이트 기반 카드 덱빌딩’으로 정리했다. 모바일 환경에선 불리한 요소가 조합됐다는 점은 인정하면서도 턴제 특유의 ‘전략성’과 ‘파고들기’ 요소를 더해 시너지를 낼 수 있다며 장르를 택한 이유를 설명했다.

카오스 제로 나이트케어의 초반 플레이는 ‘학습보다 체득’에 초점이 맞춰졌다. 긴 설명 대신 직관적 스킬 선택으로 출발하고 본격 덱빌딩은 익숙함이 쌓인 뒤로 미루는 식이다. 익숙해진 카드가 확장·변주되는 업그레이드 구조를 적용해 ‘알던 개념에서 한 걸음 더’ 진행해 다음 단계로 넘어가도록 했다.

게임 특성은 ‘세이브 데이터’ 시스템과 ‘붕괴’ 시스템 등 두 가지 장치로 뚜렷해진다.

김형석 슈퍼크리에이티브 공동대표 겸 카오스 제로 나이트메어 디렉터

세이브 데이터는 한 판에서 이용자가 심혈을 기울여 완성하거나 반대로 우연히 효과를 낸 요소를 저장해 보스전·파밍 등 다른 모드에서 재사용하게 하는 기능이다. 이용자의 시도를 기록하고 재활용할 수 있도록 설계해 다양한 덱 시도를 장려하는 시스템이라 할 수 있다.

‘붕괴’는 전투와 선택의 반복 구간에 리스크 변수를 투입하는 요소다. 진행 중 캐릭터가 정신적 붕괴에 빠지면 큰 페널티가 발생하게 된다. 하지만 이를 수습하면 전황 반전의 기회를 얻을 수도 있다.

또한 이는 차별화 요소로도 작용한다. 정신이 붕괴되고 회복하는 과정에서 표정과 연출이 강하게 드러난다. 어두운 상황과 안도감의 대비가 캐릭터가 드러내는 매력을 돋보이게 한다. 김형석 공동대표는 “어둠이 있어야 빛이 예뻐진다”라며 서브컬처 게임에서 보기 드문 감정 연출을 선보이겠다고 했다.

게임 밸런싱은 외부 컨설팅과 AI 시뮬레이션을 병행한다. 수천만 판 수준의 자동 전투·조합 테스트로 치명적 불균형을 조기에 점검하고, 지나치게 강한 조합은 일률 너프보다 ‘세이브 데이터’ 등 설계를 통해 경험을 보존·활용하는 방향을 병행한다는 방침이다.

비즈니스 모델(BM)은 캐릭터 수집 중심으로 최소화 했다. 김 공동대표는 시즌 패스는 단순하게 구성하고 패키지는 필요 시 소형 위주로 선보일 예정이라고 말했다.

글로벌 서비스 전개는 중국·일본·한국·영어권 동시 대응을 전제로 진행된다. 단 국가별 방향을 달리하지 않는 ‘통일된 정체성’이 기조다.

김형석 공동대표는 "개발자들이 최선을 다해서 만들고 있다. 많은 관심과 플레이를 부탁한다"라고 말했다. 카오스 제로 나이트메어는 올 하반기 중 출시 예정이다.