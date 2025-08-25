돌봄 이용 부모들 야간 긴급상황 발생 대비 공적돌봄 구축 필요성 공감

아이 돌봄을 이용한 부모 3명 중 2명은 야간 긴급상황 발생에 대비해 공적돌봄의 구축이 필요하다고 생각하는 것으로 나타났다.

보건복지부가 발표한 ‘초등 방과 후 마을돌봄시설 20시 이후 연장돌봄 이용수요에 대한 설문조사’(이하 수요조사) 결과에 따르면, 돌봄 공백(성인 보호자의 보호 없이 홀로 또는 미성년 형제/자매들만 지내는 시간)은 16~19시 쏠림후 20시 이후부터는 급격히 낮아졌지만, 응답자의 64.4%(1만6천214명 응답)는 야간 긴급상황 발생에 대비해 아동을 맡길 수 있는 공적서비스 체계가 필요하다고 응답했다.

또 현재는 긴급상황 발생 때 주로 ‘친척·이웃 부탁’에 가장 많이 의존한다고 응답했고, ‘별도 계획 없음’ 응답도 25.1%(6천328명 응답)에 달했다.

야간 돌봄서비스를 제공할 경우 선호하는 방식으로는 22시까지 센터 연장돌봄을 가장 선호했고(41.7%), 이어 재가방문(아이돌봄서비스) 28%, 친척·이웃 돌봄 강화 순으로 선호도가 나타났다.

즉 부모들은 20시 이후까지 상시로 초등 아이들을 맡기는 것을 선호하지는 않지만, 야간 긴급상황에 대비해 20시 이후 언제든 맡길 수 있는 공적 돌봄서비스 체계에 대한 욕구는 높았다. 다만 이 경우 밤 12시 전(前) 귀가 또는 재가방문서비스 방식을 선호하는 것으로 나타났다.

보건복지부는 이번 수요조사 결과를 바탕으로 현재 국무조정실 주관으로 발표 준비 중인 ‘부산 아파트 화재 아동사망 사고 대응 범정부 종합대책’에 따라, 전국 마을돌봄시설 연장돌봄(밤 20시 이후) 시범사업을 확대할 방침이다.

보건복지부 김상희 인구아동정책관은 “야간 긴급상황 또는 늦게까지 생업에 종사하는 분들이 아이들 돌봄에 매번 걱정하시지 않도록 관계부처와 협력하여 야간 공적돌봄체계 강화방안을 마련하겠다”라고 밝혔다.

한편 이번 수요조사는 지난 7월 발표한 ‘부산 아파트 화재 아동사망 사건 대응 관계부처 대책’의 일환으로 초등 야간-심야 연장돌봄 정책수립 관련 사전 수요 파악을 위해 7월21일부터 31일까지 열흘간 전국 지역아동센터, 다함께돌봄센터 이용 중인 부모(2만5천182명 참여)를 대상으로 온라인(URL/QR) 설문조사로 진행됐다.