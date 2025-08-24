데이터브릭스, 텍톤 인수…"AI 에이전트 강화"

데이터브릭스가 기업용 인공지능(AI) 에이전트 기술 강화를 위해 스타트업을 추가 인수한다.

23일(현지시간) 테크크런치 등 외신에 따르면 데이터브릭스가 머신러닝(ML) 스타트업 텍톤을 인수할 예정인 것으로 전해졌다. 2023~2024년 모자이크엠엘과 태뷸러를 연달아 흡수하고 올해 네온까지 매입한 것에 연이은 행보다.

텍톤은 우버 출신 엔지니어들이 2020년 설립한 기업이다. 실시간 요금 책정에 쓰이는 내부 AI 플랫폼 '미켈란젤로'를 운영했다. 지금까지 세쿼이아 캐피털과 클라이너 퍼킨스, 안드리센 호로위츠, 베인 캐피털 벤처스 등으로부터 1억6천만 달러(약 2천216억2천300만원)를 조달했다. 2022년 기준 기업가치 9억 달러(약 1조2천466억원)를 기록했으며 직원 수는 약 90명이다.

알리 고드시 데이터브릭스 최고경영자(CEO). (사진=데이터브릭스)

데이터브릭스는 이번 인수를 통해 AI 에이전트 빌드와 자동화 도구인 '에이전트 브릭스'의 기능을 강화할 계획이다. 특히 대화형 서비스 구축 시 중요한 실시간 응답 속도를 줄이는 데 텍톤 기술이 핵심 역할을 할 것으로 보고 있다.

앞서 두 회사는 이미 협력 관계를 맺어왔다. 텍톤은 2022년 데이터브릭스와 스노우플레이크와 파트너십을 체결했고 두 데이터 플랫폼 기업은 텍톤에 직접 투자하기도 했다.

관련기사

데이터브릭스는 비상장 주식을 활용해 텍톤을 인수할 예정이다. 거래 금액은 공개되지 않았다. 회사는 최근 1천억 달러(약 138조5천200억원)를 웃도는 기업가치로 신규 자금 조달에 합의한 상태다.

알리 고드시 데이터브릭스 최고경영자(CEO)는 "AI 속도는 무엇보다 중요한 기능"이라며 "이번 인수를 통해 더 빠르고 정확한 AI 에이전트 기술 구축에 힘쓸 것"이라고 밝혔다.