美 50% 철강 관세, '산업용 로봇' 일부 포함

미국 정부가 철강·알루미늄 파생상품에 고율 관세를 부과하면서 로봇 업계도 영향권에 들어섰다.

24일 업계에 따르면 미 상무부가 최근 관세 적용 대상으로 지정한 철강·알루미늄 파생상품 407개 품목 가운데에는 산업용 로봇 가운데 팔렛타이징 로봇도 포함됐다.

두산로보틱스 팔레타이징 로봇. 기사와 무관한 사진 (사진=두산로보틱스)

해당 품목은 대미 수출 시 50% 관세가 부과된다. 구체적으로 철강·알루미늄 함량 부분에는 50%의 고율 관세가, 비함량 부분에는 한미 FTA에 따른 15% 상호관세가 각각 적용된다. 미국 동부시간 기준 지난 18일 0시 1분 통관분부터 적용되고 있다.

다만 기존 산업용 로봇은 이번 조치 대상에 포함되지 않아 무관세가 유지될 방침이다.

업계에서는 팔렛타이징 로봇이 물류·제조 현장에서 자동 적재·하역에 널리 쓰이는 만큼 대미 수출 기업의 비용 부담과 가격경쟁력 악화가 우려된다는 목소리가 나온다.