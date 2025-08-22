AI 에이전트 시대 법적 이슈 다루는 포럼 열린다

한국정보통신법학회는 오는 27일 오후 3시 한국프레스센터에서 'AI 에이전트 시대 도래에 따른 법적 이슈와 과제'라는 주제로 제17회 AI 윤리법제포럼을 개최한다.

포럼 발제는 변호사로서 인공지능법 분야에 권위자인 카이스트 기술경영전문대학원 김병필 교수가 맡았다.

포럼 회장인 이성엽 교수는 “AI 에이전트 시대의 도래로 인해 인간과 AI 간 상호작용이 더욱 복잡하고 밀접해지고 있는 바, 이에 따른 법적 책임, 권리 보호, 제도적 정비 등 다양한 이슈가 제기되고 있는 만큼, 이번 세미나는 그 법적 과제들을 짚어보는 데에 큰 의미가 있다”고 밝혔다.

AI 윤리법제포럼은 AI 시대의 법·제도와 윤리 이슈에 대해 논의하기 위한 전문가 모임으로 정기적으로 생성형 AI의 주요 윤리, 법제, 정책 이슈에 관한 세미나를 개최하고 있다.