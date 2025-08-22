노타, 코스닥 상장 절차 밟는다…"AI 경쟁력 입증할 것"

노타가 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하며 상장 절차에 나섰다.

노타는 지난 21일 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 291만6천주를 공모할 계획이라고 22일 밝혔다.

공모가는 7천600~9천100원으로 책정됐다. 공모 예정 금액은 약 222억265억원 규모다. 기관 수요예측은 9월 12~18일, 일반 청약은 9월 23~24일 진행된다. 상장 주관사는 미래에셋증권이다.

노타가 코스닥 상장을 위한 증권신고서를 제출하며 상장 절차에 나섰다. (사진=노타)

2015년 설립된 노타는 플랫폼 '넷츠프레소' 기반으로 엣지 디바이스에서 고성능 인공지능(AI) 모델을 효율적으로 구동할 수 있는 기술을 제공한다. 복잡한 모델 최적화와 배포 과정을 자동화해 비용을 줄이고, 엔비디아와 삼성전자, 퀄컴, 소니, 르네사스 등 글로벌 기업과 협력해 상용화 성과를 축적했다.

노타는 생성형 AI 기반 지능형 영상 관제 솔루션 '노타 비전 에이전트'를 국내외에 공급하며 사업을 확장했다. 지난 4월 두바이 교통국과 공급 계약을 체결했고, 7월에는 코오롱인더스트리 김천2공장에 적용을 완료했다.

또 독일 베를린과 미국 서니베일에 법인을 설립하며 글로벌 진출을 가속화했다. 올해는 CB 인사이트가 발표한 '글로벌 혁신 AI 스타트업 100'에 선정됐으며 과학기술정보통신부의 '국가대표 AI' 개발 과제 최종 5개 팀에도 이름을 올렸다.

관련기사

매출도 2021년 4억8천만원에서 2024년 84억4천만원으로 늘어 4년 동안 연평균 159.7% 성장률을 기록했다.

채명수 노타 대표는 "시장공개(IPO) 시장이 위축된 상황에서 증권신고서를 제출한 것은 검증된 수익성과 성장 비전을 입증한 결과"라며 "상장을 통해 확보한 자금을 기술 고도화와 글로벌 확장에 투입해 AI 보편화를 이끄는 대표 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.