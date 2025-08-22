롯데면세점, 시계·주얼리 브랜드 강화…브레게 신규 입점

최근 3개월간 시계·주얼리 카테고리 매출 25% 증가

유통입력 :2025/08/22 09:29

김민아 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

롯데면세점이 시계·주얼리 카테고리 경쟁력을 강화하고 있다고 22일 밝혔다.

롯데면세점에 따르면 최근 명품 시계와 주얼리에 대한 국내외 고객 수요가 늘면서, 해당 카테고리의 최근 3개월간 매출이 직전 동기간 대비 약 25% 증가했다.

이에 지난 21일 롯데면세점은 이탈리아 하이주얼리 메종 ‘다미아니’ 명동본점 매장을 재단장해 개점했다.

롯데면세점 명동본점 10층에 위치한 다미아니 매장 전경. (제공=롯데면세점)

다미아니는 장인 수작업과 최고급 젬스톤이 어우러진 독창적인 디자인으로 전 세계적으로 사랑받고 있는 브랜드로 ‘벨 에포크’, ‘마르게리타’, ‘미모사’ 등이 대표 컬렉션이다.

다미아니는 매장 재단장을 통해 기존 11층에서 10층으로 이전하고 면적을 약 두 배로 확대했다. 지난 7월에는 롯데면세점 부산점 8층에 신규 매장을 열었다.

또 롯데면세점은 이달 초 스위스 하이엔드 워치메이킹 하우스 ‘브레게’를 명동본점 11층에 신규 개점했다. 신규 부티크에서는 대표 인기 모델인 ‘레인 드 네이플 8918’, ‘클래식 문페이즈 7787’, ‘트래디션 7057’, ‘마린 5517 티타늄’ 등을 만나볼 수 있다.

관련기사

롯데면세점이 단독으로 운영하는 하이엔드 주얼리 브랜드들의 성장세도 두드러진다. 쇼메, 프레드, 메시카, 포멜라토 등 단독 브랜드의 최근 3개월간 매출은 직전 동기간 대비 평균 30%의 증가율을 기록했다.

임형일 롯데면세점 상품부문장은 “프리미엄 시계와 주얼리에 대한 고객들의 관심이 꾸준히 증가하고 있다”며 “앞으로도 차별화된 브랜드 포트폴리오와 최적의 쇼핑 환경을 제공해 카테고리 경쟁력을 강화하겠다”고 말했다.

김민아 기자jkim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
롯데면세점 명동본점 주얼리 시계 브랜드 매출 다미아니 브레게

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

퀄컴칩 비싸다?...삼성 옥죄는 모바일 AP 비용 부담의 진짜 이유

[데이터 주권] AI 경쟁력, 국가 협력 통한 데이터 개방이 핵심

[ZD e게임] 크래프톤, 인조이 첫 DLC 게임스컴서 공개…동남아 휴양지 느낌 '물씬'

韓 스테이블코인 규제없는데…서클, 왜 은행·거래소 만날까

ZDNet Power Center