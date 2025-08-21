ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
[인사] 국토교통부
인사
입력 :2025/08/21 16:05
주문정 기자
◇국장급 전보 ▲12·29 여객기 참사 피해자 지원단장 방현하
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
인사
국토교통부
ZDNet Power Center